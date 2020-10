L’aceto è uno dei condimenti protagonisti della nostra tradizione italiana. Su ogni tavola non possono mancare olio, sale e aceto, gli ingredienti indispensabili per dare sapore a ogni piatto. Ma lo sapevi che puoi produrre in casa aceto di ottima qualità, senza spendere una fortuna per prodotti dalla certificazione DOP e con il minimo impegno?

Oggi vi sveleremo il segreto per per fare l’aceto in casa. È un’operazione semplice e veloce che vi garantirà una riserva di ottimo aceto autoprodotto per sempre. L’aceto è un risultato della fermentazione del vino, e per crearlo serve quella che viene chiamata madre dell’aceto. Si tratta dello stesso principio della pasta madre in panificazione. Alcuni la chiamano fungo dell’aceto, ma si tratta di un errore, dato che non stiamo parlando di un vero e proprio fungo, quanto di una colonia di batteri e cellulosa. Sì, suona poco appetibile, ma vi assicuriamo che grazie alla madre dell’aceto potrete produrre un condimento di ottima qualità! Vediamo quindi come produrre la madre dell’aceto in casa.

Come produrre la madre dell’aceto in casa

Vediamo gli ingredienti:

a) Mezzo litro di aceto di vino rosso;

b) Mezzo litro di vino rosso;

c) Un cucchiaino di zucchero.

Con soltanto tre ingredienti potete produrre la madre dell’aceto!

Vediamo come procedere: versate l’aceto e il vino in una pentola capiente, e riscaldatelo fin quasi all’ebollizione, senza farlo bollire realmente. Spegnete il fuoco e versate la miscela in un contenitore. Scegliete un contenitore non di plastica né di metallo. È ideale una bottiglia o una damigiana di vetro scuro, in modo da non lasciar entrare la luce. Ora aggiungete al composto un cucchiaino di zucchero. Copritelo con una retina o una garza in modo da non far entrare polvere e insetti, e riponetelo in un luogo buio e non troppo freddo per due settimane.

Due settimane e il gioco è fatto

Trascorse due settimane, filtrate il composto, si sarà formata all’interno una sorta di disco di gelatina. ecco come produrre la madre dell’aceto in casa! Potrete riporre la vostra madre nuovamente nel contenitore, aggiungere altro vino, e attendere qualche giorno perché si trasformi in aceto.

Ora potrete prelevare il vostro aceto dal contenitore quando vorrete. Basterà filtrarlo e sarà pronto ad essere messo a tavola.

Continuate ad aggiungere vino per fare in modo che la vostra madre dell’aceto non cessi mai la produzione.

Buon appetito!