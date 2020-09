Laurearsi conviene oggi? Come partecipare ai corsi di Google

Con la disoccupazione giovanile ai massimi da aprile 2019 (30%), c’è da chiedersi, laurearsi conviene?

Molti sono gli elementi da prendere in considerazione anche se forse la risposta ci arriva chiara e semplice da una delle più importanti Big Tech USA: Google.

Non a caso, infatti, in risposta alla domanda “laurearsi conviene?” Big G ha lanciato la sua università online, con corsi basati sui Google Career Certificates, destinati a studenti che intendono laurearsi nelle professioni più richieste oggi nel mondo digitale.

Cosa sono i Google Career Certificates?

I Google Career Certificates non sono lauree ”brevi”, ma brevissime. La peculiarità? Per Google avranno lo stesso valore di un percorso universitario tradizionale. Con una durata degli studi che non supera i sei mesi e che, nelle intenzioni di Google, non costerà più di 300 dollari. Al termine di questi corsi ”intensivi” Google provvederà a una verifica – che dicono sarà controllata e controllabile – delle conoscenze acquisite. L’idea è dare la possibilità ai neo-laureati di entrare subito nel mondo del lavoro.

L’obiettivo di Mountain View appare chiaro: svecchiare, almeno negli Stati Uniti, i meccanismi dell’istruzione secondaria superiore.

Come partecipare ai corsi di Google?

Per il momento non è ancora stato pubblicato un calendario dei corsi. Ma a breve mister G darà senz’altro maggiori dettagli per avanzare le candidature

Che ne sarà delle università tradizionali?

Le università tradizionali di tutto il mondo hanno dovuto affrontare grandi sfide a causa della pandemia da coronavirus. Molte incontrano ancora gravi difficoltà a riaprire le proprie aule, a svolgere i corsi didattici in presenza e via dicendo.

È presto però per parlare di un tramonto dell’università così come la conosciamo.

Restano però forti le preoccupazioni degli atenei che temono la svalutazione del titolo di studio e vedono con apprensione la possibilità che i propri studenti si orientino verso l’università Big G.

Infatti, una cosa è sicura: questi corsi brevi di laurea saranno molto più in linea con le esigenze del mondo lavorativo “in tempo reale”.