Non solo difficoltà, ma anche nel settore del lusso ci sono ottime opportunità d’investimento, ecco un titolo che potrebbe triplicare il suo valore. Stiamo parlando di Piquadro, una società che ha visto un primo semestre da incubo con una riduzione dei ricavi del 65%. Su tale flessione ha pesato soprattutto la chiusura del 90% della rete distributiva dell’azienda.

Poiché, però, la Borsa tende ad anticipare i risultati dei bilanci, potrebbe essere che gli obiettivi ribassisti raggiunti nelle ultime settimane possano rappresentare un ottimo trampolino di lancio per i rialzisti.

Se, invece, si guarda alla valutazione degli analisti o quella basata sui multipli di mercato, che utilizzano come input i dati dei bilanci, ci rendiamo conto che Piquadro risulta essere fortemente sopravvalutata.

Anche nel settore del lusso ci sono ottime opportunità d’investimento, ecco un titolo che potrebbe triplicare il suo valore secondo le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Piquadro (MIL:PQ) ha chiuso la seduta del 31 agosto a 1,36 euro in ribasso dello 0,73% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame utilizzato la tendenza in corso è ribassista. Su questo non ci sono dubbi. Guardando bene sui time frame settimanale e mensile, però, notiamo come le quotazioni abbiano raggiunto livelli di supporto molto importanti. Sul settimanale in area 1,3396 euro (I° obiettivo di prezzo) e sul mensile in area 1,3057 euro (III° obiettivo di prezzo). Quest’ultimo livello, in particolare, rappresenta un ottimo livello da cui le quotazioni potrebbero ripartire nel lungo periodo. Rappresenta, infatti, la massima estensione del ribasso in corso.

Una conferma dell’avvenuta inversione rialzista sul time frame mensile si avrebbe con chiusure del mese superiori a quota 1,5305 euro. In questo caso gli obiettivi rialzisti sono collocati in area 2,17 euro, 3,14 euro e 4,14 euro. Il raggiungimento di quest’ultimo livello (massima estensione della proiezione rialzista) significherebbe più che triplicare l’attuale valore delle quotazioni.

In attesa della futura, probabile, inversione di lungo periodo bisogna sempre tenere presente che le proiezioni in corso sono ribassiste e sono dirette verso gli obiettivi indicati nelle figure.

