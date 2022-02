Siamo entrati a febbraio, un mese che potrebbe portare molti cambiamenti alla nostra vita. Secondo l’oroscopo, ci saranno dei segni particolarmente fortunati e che, grazie agli astri, passeranno un febbraio davvero meraviglioso.

Oggi in particolare ci concentriamo su un segno che ha motivo di rallegrarsi, perché la felicità è ormai dietro l’angolo. L’astro della saggezza colpirà questo segno nelle prossime settimane e gli permetterà di ottenere l’amore e serenità professionale.

Il responsabile di tutto è un asteroide

Chiunque sia nato sotto il segno dell’Ariete, dovrebbe aspettarsi un aiuto imprevisto a febbraio. Infatti, a partire dal giorno di San Valentino, il 14 febbraio, l’Ariete inizierà a sentire l’influsso di Pallade, l’asteroide legato alla saggezza.

Il suo nome, deriva da “Pallade Atena”, ovvero la dea greca della sapienza e delle arti. Si tratta, quindi, di un astro che permetterebbe alle persone di diventare più sagge e più mature e quindi più adatte ad affrontare la vita in maniera intelligente e razionale, senza farsi mai prendere dal panico.

L’Ariete, insomma, sarà infuso da una grande saggezza a febbraio. Ciò lo porterà a cambiare molto la sua mentalità ed è proprio questo che svolterà il suo mese. Riuscirà ad affrontare tutte le sfide che gli si pareranno davanti con calma e fermezza, come se fosse diventato una persona più matura all’improvviso.

L’astro della saggezza colpirà questo segno zodiacale a febbraio e lo renderà amato e felice

L’Ariete riuscirà quindi a risolvere qualunque conflitto, sia a lavoro, sia nella vita personale, migliorando i suoi rapporti con tutte le persone con cui ha a che fare. Sarà soprattutto apprezzato dagli amici, ma anche sotto il profilo romantico si profilano ottime notizie.

L’influsso di Pallade a San Valentino, infatti, permetterà all’Ariete di capire meglio che cosa vuole da una relazione e quindi saprà sempre come porsi nei confronti dei potenziali partner.

Da San Valentino in avanti, ogni appuntamento potrebbe portare alla nascita di una storia importante, tutto grazie alla determinazione e alla serenità proiettata dell’Ariete.

Bisogna, però, fare una precisazione: non è detto che febbraio sarà un mese davvero facile. Litigi, incomprensioni e imprevisti lavorativi potrebbero essere in agguato. Ciò che farà la differenza sarà solo il modo in cui l’Ariete affronterà tutto questo. Se riuscirà davvero a sfruttare al massimo l’influenza di Pallade, non c’è nulla che lo potrà incupire e arriverà a inizio marzo come una persona molto più felice.

Approfondimento

Le stelle sorrideranno a questo segno zodiacale che sarà felicissimo a febbraio