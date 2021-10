La maggior parte di noi, se si guarda intorno dentro casa, vedrà degli oggetti che nascono con un unico utilizzo apparente. E se vi dicessimo che questi oggetti comuni nascondono degli straordinari usi alternativi che molti non conoscono?

È davvero sorprendente pensare che un qualcosa di cui si conosceva perfettamente l’utilizzo in realtà ne ha altri altrettanto utili, se non geniali!

Come misurare una porzione di pasta, o come affilare un coltello, sono solo due esempi di quello che scopriremo in questo articolo.

Solo un pizzico di fantasia

Di seguito alcuni fra i più straordinari ed impensati utilizzi alternativi degli oggetti che ci ritroviamo quotidianamente dentro casa. Se ci pensiamo bene basta solo un po’ di fantasia per scoprire che qualsiasi cosa può essere sfruttata in molteplici modi. E perché no, magari anche esserci utile in situazioni di emergenza!

Carta stagnola: molti in casa non hanno l’affila coltelli. Senza doverlo andare a comprare, per affilarne uno è sufficiente passare un foglio di alluminio sulla lama.

Spillatrice: non tutti erano a conoscenza che la a piastra di metallo che si trova alla base delle spillatrici si può girare. Questa servirà ad avere le puntine chiuse verso l’esterno così per facilitarne un eventuale estrazione.

Coperchi bicchieri: quelli dei fast food, da asporto ecc., possono essere utilizzati come sottobicchieri. Infatti, la base del bicchiere ha lo stesso diametro della parte interna del tappo. I bordi più larghi raccoglieranno le eventuali gocce di condensa.

Dosa spaghetti: in molti si saranno chiesti come mai il mestolo per gli spaghetti abbia un buco centrale. Questo servirà per misurare una porzione di spaghetti.

Pellicola alimentare: La pellicola trasparente può essere attorcigliata intorno alle estremità delle stampelle. Questo eviterà di far scivolare i vestiti.

Ketchup e dentifricio bianco: questi due prodotti apparentemente distanti fra loro, possono essere utili per uno stesso scopo. Lucidare e ripulire l’argento. Basterà strofinarne un po’ sull’oggetto da ripulire per poi passarlo sotto l’acqua tiepida.

Cuffia di plastica per la doccia: stiamo partendo per un viaggio e non sappiamo come riporre in modo igienico le nostre scarpe? O semplicemente vogliamo riporle preservandole il più possibile? La cuffia per la doccia può essere utilizzata per avvolgere le calzature.

Nastro adesivo: per avere una french perfetta fai da te, basta posizionare un pezzetto di nastro adesivo sopra l’unghia all’altezza che si desidera. Passare lo smalto bianco e, una volta asciutto, rimuovere il nastro.

Grattugia: quelle a campana multifunzione potrebbero diventare un porta orecchini alternativo. Posizionarla rovesciata con la base larga sotto e sui forellini, che servirebbero per grattugiare il formaggio o le verdure, appendere i nostri orecchini.