Ognuno di noi ha un vestito preferito. Purtroppo con il tempo, l’incuria ma anche solo a causa dei lavaggi frequenti, i colori tendono a sbiadirsi. Ma a tutto c’è un rimedio e questa volta non bisogna ricorrere a metodi artificiali. Basta usare un ingrediente presente in ogni casa. Ebbene, l’alloro ha il potere di far ritornare i colori di una volta del capo preferito.

Nuova vita

In questo modo, si può dare una nuova vita a quella maglietta apparentemente vecchia e fuori moda. Purtroppo, quando un abito perde tonalità si nota immediatamente. L’unico pensiero è di ravvivare di nuovo quel capo. Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa vediamo come fare. Fortuna vuole che il rimedio sia naturale ed efficace. Ma soprattutto economico.

Leggere le istruzioni sul lavaggio del capo

Prima di addentrarci nella soluzione, meglio invitare a leggere attentamente le indicazioni di lavaggio presenti sull’etichetta e fornite dal produttore del capo. Infatti, ogni abbigliamento ha un processo diverso dall’altro.

Oggi siamo molto perfezionisti. Per ottenere un effetto colore come quello originale cerchiamo di trovare il prodotto sul mercato che più ci convinca. Invece, in passato, il rimedio della nonna puntava tutto su prodotti naturali. Perciò per donare nuova vita ai capi sbiaditi basta usare un mix tra alloro e bicarbonato.

Alloro e bicarbonato

Per prima cosa prendere una pentola d’acqua e aggiungere 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato. Tenere la pentola sul fuoco per 20 minuti. Successivamente i capi sbiaditi vanno messi in un secchio pieno di acqua bollente per 24 ore con l’infuso ottenuto.

Meglio non mettere i vestiti all’aria aperta senza aver fatto un lavaggio tradizionale dei capi. Si corrono seri rischi di rovinare tutto. Perciò per ottenere capi più splendenti, fare un lavaggio in modo da riacquistare maggiore lucentezza e intensità di colore. Inoltre, l’alloro ha il potere di far ritornare i colori di una volta, un potere utile per gli indumenti più scuri e soprattutto per i jeans.