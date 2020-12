Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi noi della Redazione vogliamo svelare i segreti per far tornare a splendere i bicchieri opachi. Accade infatti che il vetro, con il passare del tempo perda la sua brillantezza e risulti avvolto in una patina opaca antiestetica. Le cause principali sono due. La prima è che i bicchieri si opacizzano a causa del calcare che si deposita sulla superficie. Oppure può succedere che il vetro, soprattutto se di bassa qualità, viene corroso dal tempo e perde quindi la brillantezza originaria.

Vediamo quali sono i segreti per far tornare a splendere i bicchieri opachi. Il procedimento che andiamo a fare vale per qualsiasi stoviglia di vetro, compreso pirofile e ciotole, e non solo quindi per i bicchieri.

Lievito chimico

Prendere dunque una bustina di lievito chimico e scioglierla in 2 litri di acqua. Mettere quindi i bicchieri in ammollo. Lasciare riposare per 24 ore. Trascorso il tempo indicato risciacquare bene. Il vetro tornerà a brillare come nuovo.

Altri consigli della nonna suggeriscono di sostituire il lievito chimico con l’aceto. O anche di usare una soluzione di aceto bianco e sale e di strofinare le stoviglie in vetro.

I segreti per la prevenzione

Dunque, vediamo quali sono i segreti per prevenire il problema della antiestetica patina opaca.

Il primo è quello di utilizzare in lavastoviglie un detersivo liquido anziché uno in polvere. Quest’ultimo, infatti, può risultare aggressivo sul vetro. Inoltre suggeriamo di sostituire il brillantante con una miscela di acqua ed aceto di vino bianco. Un altro consiglio della tradizione raccomanda di spruzzare sui bicchieri una miscela di acqua e zucchero. Questo consiglio vale anche per il lavaggio a mano. Dunque si può cospargere la spugnetta di zucchero prima di utilizzarla per il lavaggio dei bicchieri. Buona norma è quella di asciugare il vetro con uno strofinaccio per evitare che le sostanze si depositino.

Infine, da non sottovalutare è la qualità del vetro stesso. Talvolta infatti questa può risultare così scarsa da confondere la patina calcarea con quella della corrosione.

Ecco dunque svelati i segreti per far tornare a splendere i bicchieri opachi.