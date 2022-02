Qualcuno tende a non vedere di buon occhio la pasta sfoglia identificandola come ingrediente adatto a chi ha poca voglia di cucinare. In realtà la pasta sfoglia è un mezzo attraverso il quale possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia ai fornelli per realizzare piatti deliziosi, dolci o salati. Specialmente quando serve svuotare il frigo, la sfoglia può diventare la nostra migliore amica. Oggi vedremo un modo goloso per farcirla e come cucinare la verza in padella per un piatto eccezionale.

Per farlo cominceremo dalla pulizia della verza che richiederà qualche piccola attenzione.

Cottura e pulizia

La pulizia della verza parte dalla rimozione di eventuali foglie esterne più rovinate e meno fresche. Queste andranno eliminate ma non buttate. Le foglie esterne della verza possono essere utilizzate per delle zuppe o possiamo sbollentarle per ricavarne degli involtini.

Rimosse le foglie esterne, selezioniamo le foglie interne più morbide dalle quali rimuoviamo il gambo bianco centrale che altrimenti risulterebbe duro. Fatto questo, laviamo e tagliamo a striscioline la nostra verza e procediamo alla cottura. Generalmente la verza viene lessata ma per questa ricetta è consigliabile cuocerla in padella. Affettiamo finemente del porro e mettiamolo in padella insieme a dell’olio al quale aggiungeremo anche la verza. Saliamo ed aggiungiamo un mestolo di acqua calda e lasciamo cuocere finché la verza non è appassita. Mentre la verza è in cottura metteremo a lessare anche delle patate.

Come cucinare la verza in padella e realizzare un piatto da urlo con la pasta sfoglia

Quando saranno cotte le patate spelliamole, schiacciamole e condiamole con del sale e del pepe.

A questo punto dovremo prendere la nostra pasta sfoglia e ricavarne con un bicchiere o un coppapasta dei dischetti. All’interno di questi aggiungeremo la verza cotta, le patate schiacciate, e un’alice sott’olio. Chiudiamo i dischi a mezza luna realizzando dei gustosi involtini che dovranno essere messi in forno a 200° per 15 minuti.

Se non siamo amanti del sapore del pesce, possiamo sostituire le alici con il classico abbinamento con le salsicce. In questo caso dovremo cuocere in precedenza delle salsicce sbriciolate in padella ed aggiungerle al ripieno. Con le salsicce è possibile arricchire la preparazione aggiungendo anche un formaggio a nostro piacimento. Ottimo accostamento sono i semi stagionati come, ad esempio, un buon pecorino di Pienza.

