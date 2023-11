Labbra secche o screpolate? Ecco i migliori balsami nutrienti che lucidano come un gloss

I migliori balsami nutrienti che lucidano le labbra come un gloss-Foto da pixabay.com

Proteggi le labbra da tagli e screpolature invernali con i prodotti più venduti online.

Essendo inverno, anche nelle giornate di sole il freddo è spesso piuttosto pungente.

Un bel problema per chi è freddoloso, ma anche e soprattutto per chi ha la pelle delicata.

Le mani diventano secche, sul viso compaiono rossori anche pruriginosi e le labbra risultano screpolate, con piccoli tagli e fastidiose pellicine.

Insomma, un vero disastro, a cui tuttavia si può porre rimedio in un attimo con prodotti come la crema mani o il burro di cacao.

A tal proposito, se soffri di labbra secche o screpolate, ecco i migliori balsami nutrienti da tenere in borsa e portare sempre con te.

Olio e burro

Ovviamente, non tutti i balsami sono uguali per consistenza, colore e profumo ma è importante che contengano alcuni ingredienti fondamentali.

Ad esempio, il burro di karité è fondamentale non solo per ammorbidire le labbra, ma anche per accelerare la guarigione delle screpolature.

Anche il burro di mango è molto leggero ma ugualmente efficace contro la secchezza.

L’olio di girasole aiuta a costruire una barriera contro gli agenti esterni mentre quello di cocco agisce sul fronte nutritivo.

Il primo prodotto consigliato è il balsamo idratante di Alma K, con oli di cocco e Argan, minerali del Mar Morto e vitamina E.

Puoi acquistarlo ad esempio sul sito di Douglas a 8,99 euro.

Sulla stessa piattaforma, a 9,99 euro, è disponibile anche il balsamo protettore Fit.Fe by Fede, dall’azione decisamente ammorbidente.

Per le labbra più sensibili, invece, bisogna puntare sul balsamo di SVR: ricco di omega 3-6-9, ha una formula davvero delicata.

E per chi cerca un burro di cacao non trasparente?

Ecco il Coloured Balm di Kiko Milano, formulato con vitamine A, C, E ed è appunto disponibile in più nuances di diverse tonalità.

Ottimo per dare un tocco di colore sulle labbra senza però rinunciare all’azione protettiva e idratante. Il prezzo? Solo 6,49 euro.

Un’alternativa potrebbe essere il Lip Toy balsamo Labbra Colorato di Mulac, con potere rinforzante e rimpolpante. A soli 13,90 euro, si trova comodamente online.

Infine, un suggerimento per chi cerca un prodotto multifunzione, nello specifico da usare anche come maschera notte: Rêve de Miel di Nuxe.

Un balsamo che racchiude tutte le proprietà del miele, disponibile a 14,30 euro su Notino.