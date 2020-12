Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La digital tax inizia a prendere forma. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo schema di provvedimento e si inizia a capire qualcosa di più. Senza giri di parole la web tax si paga in base alla posizione di computer e smartphone. Perciò, la localizzazione dei dispositivi ha un ruolo importante per la tassazione dei servizi digitali in Italia.

Gli esercenti attività d’impresa, nel territorio italiano, con ricavi da servizi digitali da 5,5 milioni di euro in poi, sono i soggetti passivi dell’imposta. La web tax coinvolge anche soggetti esercenti attività d’impresa a livello mondiale con ricavi non inferiori a 750 milioni di euro.

Perciò, le imprese che erogano servizi digitali pagheranno la tassa solo sul dispositivo localizzato in Italia tramite l’indirizzo di protocollo internet (IP), oppure in assenza di un altro metodo di geolocalizzazione.

I servizi digitali

L’Agenzia delle Entrate, all’interno del provvedimento, fornisce le indicazioni operative relative all’assolvimento dell’imposta sui servizi digitali. Le aziende saranno tassate per servizi digitali tramite un’interfaccia digitale di pubblicità rivolta ai fruitori della medesima interfaccia (Facebook, Google, Airbnb).

Inoltre la tassa sarà applicata sulla trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’ID. Infine sulla messa a disposizione di un’ID multilaterale rivolto all’utente per l’interazione. In due casi non viene applicata la web tax. In primo luogo sulla fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale e sull’e-retailing.

L’aliquota della web tax

Le aziende saranno tassate con un’aliquota del 3% sui ricavi imponibili realizzati nel territorio italiano nell’anno solare. I ricavi infragruppo non concorrono al monte da tassare.

La tassa quando viene pagata

L’Agenzia delle Entrate ha fissato due date: 16 febbraio per il versamento dell’imposta riferita ai ricavi dell’anno precedente. Inoltre il 31 marzo per la presentazione della dichiarazione annuale e una ulteriore documentazione contenente obblighi contabili. In definitiva la web tax si paga in base alla posizione di computer e smartphone.