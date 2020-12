Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le scarpe sono un’endiadi: infatti, possono essere sia un accessorio di lusso ed eleganza come le nostre più fedeli e umili compagne di vita. Di solito un capo d’abbigliamento connota una situazione, un’emozione e un messaggio unico.

Una camicia è sicuramente elegante, una maglietta bianca denota tranquillità e uno spirito più casalingo. I calzini bianchi lo sport, quelli fatti con filo di Scozia un’occasione particolare. Le scarpe, no.

Possono essere di mille tipi e fattezze, e forse ci piacciono così tanto proprio per questo. Siamo, inoltre, vicini al Natale e, come da tradizione, passiamo i giorni a pensare a cosa regalare ai nostri cari. I nostri esperti di ProiezionidiBorsa parlano chiaro: c’è un modello che sta spopolando quest’inverno. Ecco le scarpe che stanno comprando tutti come regalo di Natale.

Scarpe comode e sportive

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già consigliato dei regali da fare per questo Natale, specialmente in questo articolo. Oggi, invece, dobbiamo prendere atto dell’evidenza.

Certo, la situazione economica e sociale ci poteva far prevedere delle scelte di consumo. Tuttavia, i dati sono univoci: gli italiani per questo Natale stanno scegliendo in massa delle scarpe sportive.

Le principali marche le conosciamo tutti: (Nike, Adidas, Nero Giardini, Skechers, etc.). La ragione potrebbe nascondersi dietro a questo periodo di totale incertezza.

Voglia di ricominciare a correre

Back to basics direbbero gli inglesi: torniamo ai fondamentali. Questi mesi di totale lockdown e paura ci hanno fatto ripensare alla nostra vita e alla nostra misera esistenza. Forse l’acquisto massivo di scarpe sportive sta a significare la nostra voglia di ricominciare a correre, e non solo una voglia metaforica. Gli acquisti, dicono gli psicologi, riflettono i nostri desideri inconsci. Speriamo che vengano quantomeno ascoltati.

Ecco, dunque, quali sono le scarpe che stanno comprando tutti come regalo di Natale.