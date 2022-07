Siamo oramai quasi ad agosto e l’anno lavorativo incomincia a volgere al termine. Per questo moltissimi si preparano a partire per le vacanze in modo da godersi un meritato riposo. Alcuni, però, si presentano più in forma di altri secondo l’astrologia. Infatti, secondo questa materia, la vita sorride a questo segno zodiacale dato che dopo un anno di difficoltà comincia a lasciarsi alle spalle un anno di opposizione con Saturno. Scopriamo insieme che cosa significa nel dettaglio questo movimento e quali sono invece i transiti che lo rafforzano di più.

I movimenti attuali del cielo

Dal 21 di luglio tutti siamo entrati nella stagione del Leone. Il Sole infatti transiterà nel segno fino al 23 di agosto, momento in cui passerà in Vergine. In questo periodo tutti i segni sentiranno di più l’intraprendenza e la voglia di vacanze e saranno sicuramente più pronti al divertimento. Ad aiutare questo spirito leonino c’è anche Mercurio che transita nello stesso segno. È quindi favorita la creatività anche a livello di pensiero o di business. Quindi, se ci sono delle nuove idee, è il momento di metterle sul tavolo. Sempre dalla parte dei segni di Fuoco rimane poi Giove in Ariete fino agli ultimi giorni di ottobre. Marte, invece, entra in Gemelli e Venere rimane ancora in esaltazione nel Cancro.

La vita sorride a questo segno che inizia a lasciare Saturno contro

Vedendo tutto questo panorama, il Leone sembra proprio baciato dalla fortuna. In verità, però, si tratta semplicemente di un sospiro di sollievo dopo un periodo abbastanza complicato. Infatti il Leone da un po’ ha oramai il famigerato Saturno contro, dato che sta transitando in maniera molto lenta negli ultimi gradi del segno dell’Acquario. Questo Pianeta rimarrà in questa posizione fino agli inizi del 2023, mettendo i nativi del quinto segno zodiacale a dura prova. Infatti il signore del karma non fa mai visita solo per fare male. Le sue lezioni sono faticose, ma poi portano a dei grandi frutti da cogliere, dato che stimolano la responsabilità e il duro lavoro.

È necessario, quindi, sfruttare l’ultima parte di questo transito per delineare bene quali siano i propri punti di debolezza e cercare di superarli. La stagione estiva può rappresentare dunque una parentesi per rilassarsi e godersi un po’ di gioia in attesa degli inizi dell’anno prossimo.

