La visita fiscale INPS può venire anche il sabato e la domenica o è possibile allontanarsi da casa nei giorni festivi e prefestivi? Questa è una domanda che spesso attanaglia i lavoratori che sono in malattia e non sanno come funzioni durante il weekend relativamente ai controlli medico-fiscali. I tecnici di ProiezionidiBorsa risponderanno a questi interrogativi relativamente a quanto si stabilisce per l’anno 2020.

Cosa prevede la legge in merito alla reperibilità del lavoratore in malattia

Il vostro stato di salute non vi permette di recarvi a lavoro e quindi avete preso alcuni giorni di malattia per riprendervi al meglio. Fra le giornate che il medico vi ha prescritto c’è di mezzo il weekend. Tuttavia, non sapete se anche in questi giorni il medico fiscale busserà alla vostra porta di casa per i consueti controlli sull’effettivo stato di malattia.

La visita fiscale INPS può venire anche il sabato e la domenica? Ebbene sì, anche durante i giorni festivi e prefestivi è possibile che riceviate la visita del medico INPS. Questo perché, l’entrata in vigore del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, ha introdotto delle importanti novità in merito. Difatti, secondo quanto stabilisce la legge, la verifica di reperibilità del lavoratore può avvenire già dal primo giorno in cui scatta lo stato di malattia. Questa regola vale anche se ci il permesso per malattia subentra in prossimità del weekend.

Ecco quali sono gli orari di reperibilità per il sabato e la domenica

Abbiamo dunque appurato che la visita fiscale INPS può venire anche il sabato e la domenica. Ora cerchiamo di capire anche quali sono le fasce di reperibilità a cui deve rispondere il lavoratore. Esiste una distinzione tra lavoratori dell’ambito pubblico e lavoratori dell’ambito privato per le visite fiscali nel fine settimana. Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, la reperibilità va dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Gli impiegati nell’ambito pubblico, invece, devono essere reperibili nei seguenti orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Queste sono le fasce orarie relative al sabato, alla domenica e a ferragosto. Se si desidera conoscere gli orari delle viste fiscali nei giorni lavorativi, è possibile consultare la tabella presente qui.