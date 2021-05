La Toscana è conosciuta per le bellezze artistiche delle sue tre città d’eccezione: Firenze, Pisa e Siena.

Tuttavia è famosa nel mondo anche per i suoi stupefacenti paesaggi di campagna: i colli sinuosi, i cipressi, i covoni di fieno, i vigneti e il mare che luccica in lontananza.

Ma dove si possono ammirare questi scorci da fiaba?

La Val d’Orcia e il Chianti senese sono le mete più famose, tuttavia ci sono dei percorsi ancora più belli e meno turistici.

Ecco la Toscana che nessuno conosce, 3 strade mozzafiato per degli itinerari gratuiti e meravigliosi da visitare assolutamente.

La Volterrana

Se ci si vuole perdere nelle meraviglie di questa regione, questa strada è l’ideale.

L’antica volterrana è la strada parte da Gambassi Terme, nel cuore del Chianti fiorentino, e sconfina nella provincia di Pisa, giungendo nella meravigliosa Volterra, città etrusca.

Questo itinerario, due ore circa di percorrenza in auto, offre delle panoramiche incredibili, esattamente ciò che ci si aspetta di trovare.

L’Orcianese

Stessa cosa vale per una strada non troppo lontana, l’Orcianese.

Contrariamente a quanto si può pensare, questa via non passa per la Val d’Orcia, bensì per Orciano Pisano, un paesino sperduto nel mezzo delle colline. Questa strada, più breve della Volterrana, regala scorci ancora dolci, soprattutto se percorsa in piena estate, quando il sole fa esplodere i colori e sembra di essere in un deserto di grano e girasoli.

La Carmignanese e il Montalbano

Ultimo suggerimento, ma non di minor bellezza, è il poco conosciuto Montalbano.

Questa piccola catena montuosa, si stende fra Prato, Firenze, Pistoia ed Empoli.

Su questo monte ebbe i natali Leonardo da Vinci, perché Vinci è appunto un paese fra queste colline. Oltre ai paesaggi, si possono ammirare due fra le più belle ville medicee, quella di Poggio a Caiano e quella detta dei “Cento camini”. È possibile, inoltre, visitare paesini come Artimino o la necropoli etrusca di Comeana.

Questo territorio, inoltre, ospita la più antica zona DOCG del mondo, ossia quella del vino Carmignano DOC. Quindi si potrà anche bere meravigliosamente.

Ecco, dunque, la Toscana che nessuno conosce, 3 strade mozzafiato per degli itinerari gratuiti e meravigliosi da visitare assolutamente.

Buon viaggio.