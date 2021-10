Momento davvero particolare e a volte i prezzi sono così voltatili da far rimanere quasi esterrefatti. Dove si andrà da ora in poi? In quale direzione? Come al solito, ora partiremo dai prezzi attuali per definire la tendenza in corso ed effettuare proiezioni di breve e medio termine e indicare l’operatività da mantenere. La tendenza dei mercati continua a essere ribassista ma occhio ai livelli chiave che indicheremo nei prossimi paragrafi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:50 della giornata di contrattazione del giorno 6 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.037

Eurostoxx Future

4.024

Ftse Mib Future

25.465

S&P 500 Index

4.353,47.

La previsione annuale proietta una fase ribassista già da inizio agosto e per diversi mesi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 1 ottobre.



Nonostante da qualche settimana i prezzi si stiano muovendo al ribasso ancora i supporti di medio lungo termine sono intatti. Fino a quando reggeranno, si riterrà che a questa fase laterale ribassista, possano seguire ancora ulteriori rialzi.

La tendenza dei mercati continua a essere ribassista ma occhio ai livelli chiave

Dax Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 7 ottobre superiore ai 15.177. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 15.699.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 7 ottobre superiore ai 4.046. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.180.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 7 ottobre superiore ai 25.535. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 7 ottobre superiore ai 4.370. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.457,30.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Il consiglio è di mantenere ancora short in ottica multidays.