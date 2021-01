A tutti quanti piace conoscere delle storie d’amore, di quelle che lasciano senza fiato e ci ricordiamo. Il romanticismo, infatti, non è ancora morto e alcuni tra di noi hanno ancora un cuore che cerca qualcosa di bello da vedere. Ecco perché oggi rispolvereremo assieme la storia d’amore che ogni cuore sensibile non potrà che adorare. Iniziamo subito.

Ciò di cui ogni cuore sensibile ha bisogno

Oggi vogliamo parlare di un serie disponibile in alcune delle maggiori piattaforme online. Questa serie non potrà che appassionare tutti quanti i cuori sensibili e romantici.

Si tratta, infatti, di una storia d’amore con degli elementi in cui tutti quanti noi possiamo identificarci.

A partire dal protagonista, un ragazzo tenebroso e brusco che nasconde delle profonde ferite e un cuore d’oro. Come anche nella controparte femminile, una ragazza dolce che saprà riscoprire l’uomo dietro la bestia.

Ma prima di arrivare a questo punto, ci saranno da superare delle sfide importanti e il motivo principale del dolore del protagonista. Un lutto e una storia d’amore passata che continua a perseguitarlo e a non fargli rivelare il suo cuore. Tutto questo in un paese tanto romantico quanto al limite del reale, in cui il sogno e la normalità si intrecciano.

Una storia d’amore

Una storia così delicata non poteva che essere stata creata in una terra tanto lontana quanto esotica per noi. La serie anime di cui parliamo è infatti Inuyasha, creata dalla geniale penna giapponese di Rumiko Takahashi. Chiunque non fosse amante delle serie animate giapponesi non dovrebbe spaventarsi. Questo anime è stato infatti capace di far innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo e potrebbe ripetere nuovamente la magia.

Abbiamo così spiegato quel è la storia d’amore che ogni cuore sensibile non potrà che adorare. Nel caso si diventasse appassionati di anime giapponesi, ecco un articolo da non perdere assolutamente.