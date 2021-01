Svelata dagli esperti la razza di cane più tenera con la famiglia e con il gatto di casa. Ospitare in casa un animale domestico è un’esperienza capace di cambiare la vita a chiunque abbia la fortuna di provarla. Il legame che si viene a creare con il proprio amico a quattro zampe è talmente particolare che solo chi lo ha provato può sapere di cosa si stia parlando. Dal cane, come dal gatto, impariamo ad amare senza chiedere nulla in cambio e, questo, è un insegnamento veramente prezioso.

Le razze difficili

Sebbene ogni cane si comporti in maniera unica e differente, si possono tracciare delle caratteristiche comuni basandosi sulla razza di appartenenza. Infatti esistono razze canine che per natura sono più indipendenti oppure, al contrario, che necessitano in tutto l’aiuto del padrone. Proprio per questo, prima di scegliere il cane da ospitare in casa, in molti fanno giustamente delle attente ricerche.

Non tutti infatti hanno la stessa disponibilità, che sia essa di tempo o di spazio all’interno dell’abitazione. Per questo è consigliato capire quale razza canina può adattarsi meglio al tipo di casa che disponiamo e, soprattutto, alla composizione della nostra famiglia. Infatti nel caso ci siano in casa bambini, oppure altri animali domestici, è importante scegliere con cura il cane da ospitare. A tal proposito, in questo articolo presentiamo un cane adatto proprio a questo tipo di esigenze. Dunque ecco svelata dagli esperti la razza di cane più tenera con la famiglia e con il gatto di casa.

Il Cocker Spaniel

Il Cocker Spaniel è una razza canina proveniente dall’Inghilterra, molto popolare nel Regno Unito. Questo cane è conosciuto per essere molto bravo nella caccia e, soprattutto, nel fiutare il tartufo. Oltre a queste però, possiede anche molte altre qualità. Infatti il Cocker Spaniel è noto per essere un cane estremamente dolce e affettuoso. Proprio per questo alle famiglie con bambini, o a padroni di gatti e altri animali domestici, viene consigliata l’adozione di questa razza. Infatti questo cane non ha problemi se in casa sono già presenti dei felini, anzi, riuscirà a instaurare con loro un rapporto armonioso e di compagnia. La stessa cosa accadrà con i bambini e con tutti i membri della famiglia.