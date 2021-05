Non sempre si ha molto tempo a disposizione per preparare dessert invitanti e deliziosi.

La pasticceria casalinga è un’attività che richiede tempo ed impegno.

Come fare quando si è colti da un’improvvisa voglia di dolce, ma non si è preparato nulla o non si ha voglia di uscire?

La soluzione c’è ed è davvero squisita.

Bastano solo 2 ingredienti e 2 minuti per preparare il dessert freddo più veloce, facile, economico e buono che ci sia.

Banana fredda alla Nutella

Gli ingredienti sono 2: una banana e un cucchiaio di Nutella.

Nient’altro.

Se combinati nel modo giusto questi due prodotti possono spalancare le porte del piacere.

Procedimento

Innanzi tutto, bisogna acquistare una banana non troppo matura, anzi meglio se leggermente acerba, quasi croccante.

Va messa in frigo.

La Nutella invece va tenuta a temperatura ambiente, tanto durante la calda stagione la sua consistenza è molto cremosa. Se tuttavia si vuole fare qualcosa di più ricercato, basterà riscaldare il barattolo di Nutella a bagnomaria per qualche minuto.

A questo punto prendere la banana dal frigorifero, sbucciarla e tagliarla a fette oblique abbastanza fini. Adagiare le fettine su un piatto e versarci sopra la Nutella a filo, con un cucchiaio.

Se la Nutella è calda, si otterrà un piacevole effetto di caldo freddo, che renderà questo dessert davvero squisito.

Precisazioni

Se tante le volte ci si scordasse di mettere la banana in frigo, basterà tenerla un quarto d’ora in congelatore, già sbucciata.

Unica accortezza che si deve avere per quanto riguarda questo dessert è la scelta della banana. Come sopra detto, si deve scegliere un frutto non maturo, altrimenti non ci sarà il giusto contrasto di sapori.

Per quanto riguarda la crema di cioccolato, si può anche sceglierne un’altra al posto della Nutella. In tal caso il consiglio è quello di acquistare un prodotto di pasticceria, in modo che questo dessert si trasformi in un vero e proprio capolavoro.

Insomma, bastano solo 2 ingredienti e 2 minuti per preparare il dessert freddo più veloce, facile, economico e buono che ci sia.