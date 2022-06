L’ultimo anno in Borsa del titolo Triboo è stato molto interessante. Seppure, infatti, con una performance negativa, ha fatto meglio della media suo settore di riferimento. Nella classifica dei top performer del settore dei servizi informatici, quindi, le azioni Triboo si collocano a metà classifica dietro a titoli come ITWay che domina con un rialzo di circa il 35%. Dal lato opposto della classifica si trova Expert.AI con un ribasso di circa il 70%.

Da oltre un mese il titolo è alle prese con gli ostacoli posti lungo il percorso rialzista attualmente in corso. Quindi, la rottura delle resistenze potrebbe spingere in alto il titolo Triboo. In particolare, potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 1,603 euro (I obiettivo di prezzo). L’obiettivo successivo, poi, si potrebbe andare a collocare in area 2,068 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe collocarsi in area 2,533 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,126 euro. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura settimanale inferiore a 1,331 euro.

La valutazione del titolo Triboo

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il titolo Triboo è molto sottovalutato. Ad esempio, considerando il rapporto prezzo su utili scopriamo che quello di questo titolo è molto inferiore alla media del settore di riferimento. Solo il titolo Portobello risulta essere, secondo questo parametro, più economico di Triboo. Sempre restando in tema rapporto prezzo su utili, però, va evidenziato che in termini di crescita le azioni Triboo sono quelle messe peggio nel settore di riferimento.

Il titolo, poi, ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,45 volte il suo fatturato per l’esercizio in corso. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, considerati i flussi di cassa positivi generati dall’attività, il livello di valorizzazione dell’azienda è un’importante risorsa.

Dal punto di vista degli analisti, la raccomandazione media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 100%.

Il titolo Triboo (MIL:TB) alla chiusura del 20 giugno ha segnato un prezzo di 1,378 euro in rialzo dell’1,32% rispetto alla seduta precedente.

