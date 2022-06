Chi non ricorda con malinconia le vacanze estive di 3 interi mesi scandite da sonnellini e merende, il trascorrere lento delle giornate e la promessa ripetuta ogni giorno ai nostri genitori di iniziare il giorno seguente i compiti delle vacanze. Così non dimentichi quello che hai fatto a scuola.

Non un semplice cruciverba

Sarà che sono passati tanti anni ma è proprio così. La piccola routine che rovinava le nostre giornate al mare da bambini sembra essere diventata la moda dell’estate. La copertina che strizza un occhio agli anni 80 e la consistenza delle pagine lucide tipica dei libri di scuola ci fanno fare un salto indietro nel tempo.

Nonostante gli argomenti con cui ci possiamo mettere alla prova siano ben diversi da quelli del sussidiario scolastico, si passa dalle serie tv al sesso, dalla letteratura alla scienza e allo sport, una serie di esercizi ideati per sfruttare piacevolmente il nostro tempo anziché farlo passivamente passare. Il quaderno dei compiti per le vacanze per adulti è una raccolta di quiz, enigmi, cruciverba, labirinti e tanti altri passatempi. Tutti perfetti per tenere la mente giovane e attiva. Ma anche per rilassare una volta tanto gli occhi dallo stress provocato dagli schermi luminosi degli onnipresenti dispositivi elettronici.

La piccola routine che rovinava le nostre giornate al mare da bambini è diventata la moda dell’estate

Con oltre 100 ore di quiz e giochi di parole sono 3 i quaderni per le vacanze di punta dell’estate 2022.

Il capostipite (Blackie Edizioni 11.90 euro) dei compiti per adulti con oltre 50.000 copie vendute nell’estate 2020 è il QUADERNO di compiti per le vacanze per adulti. Arrivato ormai al terzo volume è caratterizzato da grafiche vintage e un mix di riferimenti storici e attuali che hanno fatto impazzire tutti.

Il mio quaderno dei compiti delle vacanze (Gribaudo 9.90 euro) alla sua seconda edizione è pensato per gli appassionati di enigmistica. Il testo presenta più di 100 coloratissime pagine di rebus decisamente pop da completare basati su musica e serie tv conditi di ironia e umorismo.

Particolarissimo e fuori dagli schemi Sedia a sdraio del famoso enigmista Stefano Bartezzaghi (Salani 9.90). Cugino più che fratello degli altri eserciziari per gli adulti, il libricino ci propone di stare sdraiati ad occhi chiusi ed utilizzare come unico ausilio il pensiero, la nostra mente.

i compiti per le vacanze che tanto ci hanno fatto penare da bambini diventano un ottimo modo di sollazzarci sotto il solleone. O in pausa pranzo se siamo ancora in ufficio. Ideali per chi ha perso l’abitudine di giocare e per chi ama mettersi alla prova. Divertenti sia da soli che in gruppo e perfetti per tornare bambini mentre alleniamo e ringiovaniamo il nostro cervello.

Lettura consigliata

Ecco i costumi da bagno da uomo che spopoleranno in spiaggia nell’estate 2022 tra colore, righe e modelli vintage