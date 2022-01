La storia della nuvoletta che segue le persone poco fortunate la troviamo spesso nei fumetti per bambini. Eppure, quando pensiamo a qualche nostro conoscente che nella vita non ha avuto troppe gioie ci torna in mente.

Ebbene sì, pare proprio che esistano delle persone che hanno davvero poca fortuna. Che sia al lavoro, nella vita sociale o in amore alcune persone hanno meno opportunità di altre oppure non riescono a coglierle perché non hanno gli strumenti per farlo.

Sia come sia, esistono persone davvero poco fortunate. L’oroscopo per il 2022 ci indica che nell’anno che è appena iniziato ci saranno dei segni che godranno proprio di poca fortuna. Infatti, la nuvoletta della sfortuna sembra proprio perseguitare questi segni zodiacali nel 2022, vediamo quali sono.

Capricorno e Acquario

Il Capricorno è un segno di terra estremamente concreto e testardo. Queste due caratteristiche possono portare i nati sotto questo segno ad essere degli invincibili eroi di successo ma anche delle persone estremamente rigide.

Ecco, questa rigidità sembra proprio essere la principale causa della sfortuna che sta per colpirli. Che sia in ambito professionale o sentimentale, il 2022 per i Capricorno non sarà sicuramente un anno facile. Per cambiare la rotta delle cose servirebbe un po’ di apertura mentale. Tuttavia, questa caratteristica sembra proprio lontana anni luce da queste persone e dunque bisognerà forse prepararsi al peggio.

Il secondo segno più sfortunato del 2022 sarà proprio l’Acquario secondo l’oroscopo. In particolare, le stelle ci suggeriscono che l’anno che è appena iniziato non brillerà in amore e sentimento per queste persone. La colpa, però, non sembra ricadere sugli altri. Come al solito, infatti, la difficoltà con cui le persone nate sotto questo segno si legano alle altre sembra proprio essere la causa di tanta sfortuna. La passione può aspettare dunque, anche se nulla è realmente irreversibile.

In Italia sappiamo bene che si raccoglie bene quando si semina bene. Questa verità, però, si applica anche al contrario, ovvero si semina anche quando si raccoglie male.

Infatti, pare che durante il 2021 i Pesci abbiano fatto tantissime scelte poco accorte che ora cominciano a dare i loro amari frutti. Sembra che sarà così per tutto l’anno, quindi sarà l’occasione per ripensare a molti aspetti della propria vita.

