La nuova frontiera del falso e l’illecito giro d’affari. Il mercato del falso si arricchisce di nuovi prodotti. Dopo abbigliamento, scarpe e pelletteria, prodotti di bellezza, medicine, vini pregiati e giocattoli la nuova frontiera del falso e l’illecito giro d’affari si incrementa di cosmetici e farmaci.

L’Agenzia europea per la proprietà intellettuale ha stilato un interessante report ed ha rilevato che la nuova frontiera dell’internazionale del falso sottrae al mercato 19 miliardi di euro. Falsi e imitazioni sono ormai all’ordine del giorno e solo in Italia pesa per 2,2 miliardi.

Una situazione che peggiora di anno in anno. La contraffazione ha inferto al mercato del settore cosmetico e della cura della persona un danno notevole. I prodotti di bellezza paralleli a quelli originali generano vendite per 9,6 miliardi e rappresenta l’incremento più significativo tra i settori presi in esame. Se guardiamo al dato in Italia le mancate vendite sono per circa 930 milioni, un dato in crescita di 225 milioni rispetto all’ultima stima disponibile.

La contraffazione

L’industria farmaceutica ha subìto un danno da 6 miliardi, 873 milioni solo in Italia. In questo caso impensieriscono più le conseguenze sulla salute che la contraffazione di medicinali. Un altro settore che deve fare i conti con falsi e imitazioni il comparto vini e liquori: 2,3 miliardi di cui 302 milioni nel Belpaese.

Come porre un freno

L’Agenzia europea per la proprietà intellettuale sta attuando varie attività per porre un freno alla contraffazione. Vincere la battaglia contro il falso non è facile. I centri di produzione sono tutti in Cina con basi logistiche in Europa. Un lavoro mirato va fatto di intesa con le grandi piattaforme di distribuzione online. I criminali mettono in vendita prodotti falsi e di imitazione tramite l’ecommerce e i siti di vendita sono vittime inconsapevoli. Per evitare ciò è importante creare un collegamento con i titolari dei grandi brand per assicurarsi che al compratore finale non arrivino imitazioni. La nuova frontiera del falso e l’illecito giro d’affari va ad irrobustire la criminalità organizzata a danno di chi lavora e paga le tasse.