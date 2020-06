Oro il rally , proseguirà fino a ottobre. Già in aprile scorso Ubs aveva pronosticato che i timori di un risveglio dell’inflazione avrebbero fatto correre l’oro e superare il livello 1700 dollari l’oncia. E quando è stato sfondato il tetto dei 1760 dollari, il colosso svizzero si era affrettato a precisare che il rally potrà proseguire per un po’. Il target price attuale è oltre quota 1800. Ubs resta con portafogli lunghi sull’oro, proseguendo un’operazione iniziata a maggio 2019.

La forte domanda degli Etf

L’effetto deflazionistico da Covid-19 è ha scatenato un vento contrario per l’oro. Ma Ubs ritiene che questa corsa potrebbe non proseguire per tutto il secondo semestre. Attualmente però a sostegno delle quotazioni del gold c’è la forte domanda degli Etf, molti si sono specializzati su questa asset class. Nonostante la riapertura degli impianti di lavorazione in molti Paesi, la distanza tra prezzi spot e future resta alta.

Oro, il rally proseguirà fino a ottobre

George Gero, managing director di Rbc Wealth Management, è convinto che gli investitori in valute, dopo aver comprato dollari, comprano oro perché non sono soddisfatti dai rendimenti possibili sulle principali 21 valute mondiali dopo il biglietto verde. Inoltre anche lui egli ritiene che il prezzo dell’oro continuerà a salire fino all’autunno, a ridosso delle elezioni americane. Perché l’incertezza sulla rielezione di Trump sta creando molta preoccupazione per il nuovo ‘punto e a capo’ che si potrebbe verificare in Usa. E non solo nell’amministrazione ma anche relativamente alla guida della Fed.

Altri eventi da tenere d’occhio

La corsa dell’oro che sarà sempre più forte di quella dell’argento, potrà subire però qualche oscillazione, da qui all’autunno: i traders parcheggiano soldi sull’oro quando si prolungano i movimenti laterali nell’equity. Ma bisogna monitorare anche altro, suggerisce George Gero. Per esempio le vendite di oro delle riserve della Bank of England. E naturalmente la situazione politica in Venezuela, uno dei grandi Paesi produttori.