La nuova corsa al Bitcoin fa tremare il dollaro? Le 3 ragioni del successo dell’asset digitale

Sull’elevata volatilità del mercato delle criptovalute non ci sono mai stati dubbi, ma in pochi credevano, dopo il brusco calo dell’asset digitale legato all’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump, nel ritorno del Bitcoin sopra ai 94.000 dollari.

A determinare questa inversione di rotta ci sarebbero una serie di elementi, non soltanto politici. Gli investitori, infatti, starebbero iniziando a pensare seriamente a delle alternative al dollaro (in forte indebolimento) e, sebbene più rischioso, il Bitcoin sembrerebbe essere più performante. In altre parole, molte persone starebbero iniziando a considerare le criptovalute non come un asset speculativo, bensì come un’alternativa per far fronte alle incertezze dei mercati finanziari e una possibile guerra commerciale tra Stati.

Bitcoin: nuovo bene rifugio?

Le ragioni del rinnovato interesse per il mondo crypto sarebbero da rinvenire anche in questioni interne, tra cui il progetto per un ETF che la Trump Media vorrebbe creare in collaborazione con Crypto.com e l’investimento di 3 miliardi di dollari a cui stanno lavorando Cantor Fitzgerald, Softbank e Tether.

A prescindere dalle cause, il successo di Bitcoin è innegabile, visto che ha superato Alphabet ed è divenuto il quinto asset più grande per capitalizzazione di mercato, migliorando il record di 3.000 miliardi di dollari del 2021.

Gli analisti stanno valutando attentamente anche le mosse della FED, visto che un eventuale taglio dei tassi di interesse nel mese di giugno favorirebbe lo slancio per la liquidità e, dunque, per gli investimenti più rischiosi come le criptovalute.In tal caso, ci sarebbero buone probabilità affinché Bitcoin raddoppi il proprio valore entro la fine del 2025 e raggiunge un ammontare di 200.000 dollari.

Il rally di Bitcoin è destinato a perdurare?

Attenzione, l’ascesa del settore crypto non sarebbe solo una speculazione, ma potrebbe segnare l’inizio di un nuovo modo di investire i risparmi e l’espansione di un differente sistema monetario e politico. A breve, infatti, si attende il raggiungimento della soglia di 95.000 dollari, anche se l’obiettivo principale rimane quota 100.000.

Gli scenari politici e finanziari ben si presterebbero a questa novità e Bitcoin potrebbe imporsi come un vero e proprio bene rifugio. La peculiarità della riserva di valore digitale consiste nelle convinzione, da parte degli investitori, della necessità di una nuova valuta come sistema di protezione, necessario per proteggere il denaro da eventuali recessioni globali.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.