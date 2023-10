La nuova casa dei Ferragnez è quasi pronta: scopriamo i costi esorbitanti e dove si troverà

Fedez e Chiara Ferragni si trasferiranno a breve nella nuova abitazione milanese. Vediamo alcuni dettagli sugli interni e quanto dovranno spendere per realizzarla.

I Ferragnez fanno parlare di sé per tanti motivi. La loro presenza sul web è costante, così come le apparizioni in tv o in altri contesti. Chi segue il gossip saprà che l’influencer per eccellenza e il rapper meneghino avevano preso casa a Milano, anni fa. La residenza si trova nel quartiere di City Life, ma sembra che presto i due coniugi la abbandoneranno.

Infatti, è in programma il trasferimento in un nuovo edificio, che tra non molto dovrebbe essere pronto per accoglierli. La posizione della nuova dimora non sarà così distante dalla precedente e, ovviamente, Vittoria e Leone li seguiranno. Vediamo cosa sappiamo finora circa la zona e la composizione.

La nuova casa dei Ferragnez è un lusso

L’indirizzo di Chiara e Federico si aggiornerà, dunque, ma per andarli a trovare non dovremo percorrere molti chilometri. Infatti, la casa è ancora nella stessa zona, quella di City Life, nella parte sud. Nello specifico, si troverebbe a pochi passi da piazza Giulio Cesare, all’interno del recente complesso di lusso, le Residenze Libeskind. Un alloggio presso il quale i clienti possono usufruire di giardini, palestra e piscina condominiale. Il progetto dei Ferragnez porta la firma del 13.1 Architecture&Decor Studio, di proprietà dell’amico Filippo Fiora. Si tratterebbe dello stesso studio a cui avrebbe fatto affidamento l’influencer Veronica Ferraro, stretta conoscente di Chiara.

Per quanto riguarda gli interni, abbiamo qualche particolare dei bagni. Qui si notano dettagli in marmo, mentre le pareti presentano motivi a righe e stampe. La vasca da bagno gode di una splendida vista sulla città. Il salotto, invece, ha un grazioso caminetto e a prevalere sono le tonalità grigie e beige. Stessi colori per la cucina, dove torna protagonista il marmo e spicca una piccola isola ancora vuota nell’allestimento.

Il costo dei lavori raggiunge numeri elevatissimi

Il complesso di City Life avrà l’onore di ospitare, oltre alla celebre coppia, diverse altre famiglie vip. La nuova casa dei Ferragnez sarà pronta probabilmente entro la prossima primavera, anche se all’inizio avrebbero dovuto insediarvisi per questo ottobre. Il superattico a due piani, più grande del precedente, sarà uno dei più belli di tutta Milano. Il lavoro certosino che lo studio incaricato sta praticando avrà una spesa non indifferente per le tasche degli sposini. Si parla, infatti, di una cifra che gran parte delle persone non potrebbe minimamente sostenere. Il valore, stimato per difetto, dovrebbe corrispondere a circa 6 milioni di euro.