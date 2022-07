Quest’estate si sta rivelando la stagione dei grandi ritorni. Gli anni Novanta stanno vivendo un revival per la moda e le tendenze. Questo decennio è stato un periodo molto vivace per il lancio di prodotti e capi d’abbigliamento. L’industria discografica e cinematografica sfornavano dischi e pellicole indimenticabili. Siamo proprio sicuri di ricordarci come vivevamo? In questo articolo passeremo in rassegna alcuni fenomeni degli anni Novanta.

La moda, la musica e lo stile degli anni ’90 impazzano nell’estate 2022

A febbraio come di consueto si attendeva il Festival di Sanremo che vedeva una serie di debutti storici. Facciamo un tuffo nel passato. Laura Pausini canta “La solitudine “, Andrea Bocelli “Il mare calmo della sera” e Giorgia trionfa con “Come saprei”. Varcano il palco dell’Ariston Carmen Consoli, Anna Oxa, Fiorello, i Neri per caso, l’immensa Patty Pravo e l’indimenticabile Mia Martini. Cantano brani che ancora oggi sappiamo a memoria come “Un amore di plastica” o “E dimmi che non vuoi morire”. Nel 1997 scoppiò la polemica per le new entry che vinsero il Festival: i Jalisse.

La musica per tutti

Durante l’anno ci si divertiva nel dopocena con lo spettacolo itinerante del Karaoke con il grande mattatore Fiorello. Chi non poteva recarsi in piazza, si esercitava con il Canta Tu e le tracce musicali, distruggendo i timpani di familiari e vicini. In estate poi si ballava con il Festivalbar. La musica dance anni Novanta è ancora oggi richiestissima. Come non citare Corona o gli Aqua con Barbie Girl.

In Italia dispiacendoci perché ”Hanno ucciso l’uomo ragno” e chiedendoci “Come mai” ballavamo con gli 883. A livello internazionale, furono gli anni delle boyband come i Take That e i Backstreet Boys. Questi ultimi torneranno a breve per lanciare l’album natalizio “A Very Backstreet Christmas”. La versione femminile erano le Spice Girl con una giovanissima futura Victoria Beckham che qualche settimana fa ha accompagnato all’altare il figlio.

La moda e le abitudini

In passerella ad indossare le grandi firme come Gianni Versace, Valentino o Gianfranco Ferrè, sono le top model. Da Claudia Schiffer a Naomi Campbell da Elle Macpherson a Carla Bruni, tutte indossavano gli abiti con le proprie forme. L’anoressia delle modelle era cosa lontana. Le giovani impazzivano per le ciocche maculate di Annalisa Minetti e si tenevano aggiornate sulle ultime tendenze sfogliando la rivista “Cioè”.

Non c’era Amazon ma nella cassetta postale consegnavano il Postalmarket e Vestro.

Il denim veniva utilizzato per ogni capo d’abbigliamento e si portavano jeans ascellari come i ragazzi di Beverly Hills 90210.

Questo articolo amarcord costituisce solo un cenno per spiegare il motivo per cui a moda, la musica e lo stile anni “90 è tornato prepotentemente d’attualità.

