La meravigliosa casa di Luisa Ranieri in centro a Roma: quanto costa avere il parquet in tutti gli ambienti nel 2023

È una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Fiction e film d’autore sono il suo pane quotidiano. Con il personaggio di Lolita Lobosco e con la collaborazione con il regista Sorrentino ha raggiunto grande visibilità. Sposata con Luca Zingaretti, per tutti il Commissario Montalbano, la dimora di famiglia si trova in centro a Roma.

È una donna di grande fascino, eleganza e intelligenza, Luisa Ranieri. Insieme al marito, Luca Zingaretti, forma una coppia impossibile da non invidiare. Talento, personalità e progetti di alto livello in campo lavorativo. La casa non poteva non rispecchiare i loro caratteri forti e decisi. Ma anche soddisfare le necessità date dal fatto che in famiglia ci sono 2 figlie.

Tonalità moderne e colori pastello caratterizzano gli ambienti. L’arredamento è di gusto, divani bianchi, oggetti di lusso ma moderatamente, spazi che possono essere sfruttati per trascorrere il tempo insieme alle figlie. Le foto su Instagram ci mostrano quelli che sono i gusti dell’attrice e di suo marito. E un elemento salta agli occhi più di tutti cioè la pavimentazione. Il parquet è in tutti gli ambienti con diverse tonalità ma sempre a spina italiana o francese, stile che pare piacere molto alla coppia.

Pavimenti di classe

La meravigliosa casa di Luisa Ranieri è un nido d’amore in cui vivere piacevolmente la quotidianità domestica. Anche la camera da letto ha colori rilassanti come il beige e il bianco dell’enorme lettone. Arredare con gusto significa avere armonia in casa ma rispettando le comodità. Luisa Ranieri nelle foto presenti sui social sembra molto a suo agio nell’abitazione mentre aggiorna i suoi profili e si prepara per una serata di gala. Ma anche mentre gioca con le figlie e posa con il marito.

Il calore che l’abitazione trasmette è in parte dovuto anche al tipo di pavimentazione che la coppia ha scelto. Il parquet in casa è importante e questo per diversi motivi. È uno dei migliori materiali per la pavimentazione, dona luminosità alle stanze, è elegante sia in salotto che in sala da pranzo. Rende le camere da letto delle vere alcove. È perfetto per gli ambienti interni ma anche per gli esterni. E con i prezzi che troviamo oggi, avere tutta la casa con i pavimenti in parquet non è impossibile.

La meravigliosa casa di Luisa Ranieri in centro a Roma: possiamo usare i suoi suggerimenti

Secondo quanto riportano i giornali specializzati, Luisa Ranieri guadagnerebbe 70 mila euro a puntata per la sua fiction, mentre Luca Zingaretti per Montalbano ne guadagnava 200.000 mila. Mettere il parquet in tutta la casa non sarà stato un problema per loro ma potrebbe non esserlo per la maggior parte delle famiglie. I prezzi nel 2023 sono diventati più convenienti.

Il costo medio di una messa in posa di un pavimento flottante si aggira sui 12 euro a metro quadro e si arriva a un massimo di 20 euro a metro quadro. La messa in posa flottante è quella più veloce perché è a incastro, quando si incolla il lavoro da fare è maggiore. Solitamente le pose più richieste sono quelle a spina di pesce italiana, francese o ungherese. Il parquet così sistemato è in grado di dare alla casa un aspetto davvero unico e molto elegante. E Luisa Ranieri lo sa bene. Se vogliamo fare come lei e mettere il parquet in tutti gli ambienti non esitiamo. Per la detrazione IRPEF 2023 sono previsti 3 incentivi, il Superbonus 110%, l’Ecobonus 65% e il Bonus Ristrutturazione del 50%. Non resta che approfittarne.