Sabato 6 marzo assistiamo alla finalissima di uno dei Festival italiani più famosi di sempre. Oggi, infatti, si chiuderà la stagione annuale di Sanremo, con tantissime sorprese e colpi di scena. Dopo aver assistito alla vittoria nella categoria Giovani, stasera potremo vedere chi trionferà sul palco dell’Ariston. Un’emozione certamente da non perdere, soprattutto per gli appassionati. Amadeus e Fiorello ci accompagneranno in questo percorso della musica e ci faranno sicuramente ridere ed emozionare. Perciò, vediamo cosa è previsto per la finalissima del Festival di Sanremo, ecco come andrà a finire la 71esima edizione.

La finalissima del Festival di Sanremo, ecco come andrà a finire la 71esima edizione. Gli ospiti

Come ospite principale, che condurrà il programma assieme ad Amadeus, troviamo questa Serena Rossi. A seguire, vedremo sul palco dell’Ariston anche Tecla Insolia e Giovanna Botteri. Inoltre, gli ospiti della finale faranno impazzire tutti. L’ultima sera vedrà presentarsi Zlatan Ibrahimovic. Per le esibizioni, invece, si conta su Achille Lauro, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli e Paolo Vallesi, Umberto Tozzi, Alberto Tomba, Federica Pellegrini e Paolo Vallesi. Insomma, dei nomi davvero d’eccezione!

Tornando alla corsa verso il primo posto, vedremo tutti e 26 i Big in gara esibirsi con i loro brani inediti. E scopriremo, dopo giorni di attesa, il vincitore di questa edizione. La scaletta ufficiale vedrà tutti i concorrenti calcare il palco per dare il meglio di sé. E sarà la giuria a votare e a scegliere chi potrà alzare il trofeo a fine serata. Ci attendono delle emozioni fortissime per la finalissima del Festival di Sanremo. Ecco come andrà a finire la 71esima edizione del concorso. Perciò, prepariamoci e ascoltiamo tutti i brani in gara. I brividi che ci regaleranno questi artisti saranno certamente irripetibili!

Approfondimento

Quarto appuntamento di Sanremo, ecco cosa accadrà stasera sul palco dell’Ariston