La 71ª edizione del Festival di Sanremo sta facendo emozionare tutti, come ogni anno. Stasera assisteremo alla penultima puntata, con delle fantastiche sorprese. Oltre ai concorrenti e al vincitore nella categoria Giovani, infatti, avremo l’opportunità di assistere alle meravigliose esibizioni degli ospiti. Vediamo nel dettaglio, allora, cosa prevede il quarto appuntamento di Sanremo, ecco cosa accadrà stasera sul palco dell’Ariston.

Ecco la scaletta della serata

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, vedremo l’esibizione dei 26 Big in gara. Dunque, l’appuntamento partirà con il botto, con delle canzoni che sicuramente ci faranno emozionare. Ovviamente, in un momento successivo, potremo vedere le votazioni della giuria e, di conseguenza, la classifica provvisoria dei cantanti in gara.

Vedremo trionfare il vincitore della categoria Giovani

Il quarto appuntamento del Festival sarà emozionante soprattutto per la proclamazione del primo vincitore. Infatti, vedremo trionfare uno dei concorrenti della categoria Giovani. Quest’anno la concorrenza è davvero ardua. Tutti i ragazzi che si sono presentati hanno talento da vendere. Perciò, sarà davvero interessante vedere chi verrà scelto tra tutti i concorrenti!

E poi ancora le anticipazioni della quarta serata di Sanremo 2021 rivelano una novità. Ci sarà spazio anche per una nuova co-conduttrice che sarà al fianco di Amadeus per tutto il penultimo appuntamento. Trattasi della giornalista e conduttrice Barbara Palombelli. La giornalista è un celebre volto Mediaset alla guida di trasmissioni di successo come Forum e Stasera Italia.

Gli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston

A rendere la serata ancora più emozionante, ci saranno degli ospiti d’eccezione. A condurre accanto ad Amadeus, troveremo Barbara Palombelli, volto Mediaset già noto ai più e giornalista. Oltre a lei, avremo il piacere di assistere anche al ritorno di Mahmood. Vincitore del Festival nel 2019 con il singolo “Soldi”, diventato successivamente una vera e propria hit non solo in Italia. Il giovane si esibirà con il suo nuovo singolo “Inuyasha” che, siamo sicuri, ammalierà tutti.

Dunque, questo è ciò che ci dovremo aspettare. Nel quarto appuntamento di Sanremo, ecco cosa accadrà sul palco dell’Ariston. Sarà certamente una serata ricca di emozioni!

Approfondimento

Avere in casa questi oggetti di uno dei cantanti italiani più famosi, significa possedere un piccolo tesoro