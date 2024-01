Oggi è il gran giorno dove tutti i nodi verranno al pettine. Questo, dopo che nel meeting di dicembre Jerome Powell durante la conferenza ha proiettato che nel corso del 2024 ci potrebbero essere dei tagli ai tassi di interesse. Sarà così? O la FED allontanerà i tagli dei tassi?

Gli ultimi dati macroeconomici

Il PIL della scorsa settimana ha evidenziato che l’economia continua a crescere anche se ha rallentato un pochino. Questo rallentamento giustificherebbee i tagli dei tassi? Noi non crediamo ma non per partito preso, ma perchè siamo andati a leggere cosa è successo nelle serie storiche. Il 2024 allo stato dei dati macroeconomci e degli outlook che stanno pubblicando le società con le loro trimestrali potrebbe essere un anno di atterraggio morbido dell’economia. I prossimi anni potrebbero vedere conciliare inflazione, tassi e crescita. Questo potrebbe far rimanere i tassi attuali (fra 5,25 e 5,50%) invariati per molto tempo. Le nostre potrebbero essere elucubrazioni che potrebbero essere smentite e quindi vanno prese per quello che sono. Nessuno meglio della FED sa quello che potrebbe accadere e come grstire gli effetti e noi abbiamo fiducia nel loro mandato.

La FED allontanerà i tagli dei tassi? E se fosse così Wall Street come la potrebbe prendere?

I prezzi di chiusura del 30 gennaio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.467,31

Nasdaq C.

15.509,90

S&P500

4.924,97.

La tendenza continua a essere rialzista e lo rimarrà se la chiusura del 2 febbraio sarà inferiore a:

Dow Jones

37.789

Nasdaq C.

15.329

S&P500

4.841.

La chiusura odierna dei mercati ci darà indicazioni interessanti per la prima decade di febbraio.

