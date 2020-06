La doccia fredda per acconciatori ed estetisti. Gli affari non sono più come una volta. Gli italiani dedicano meno tempo e soldi per la cura dei capelli e per il corpo. La doccia fredda per acconciatori ed estetisti è servita: lavorano due ore in più al giorno ed hanno sei clienti in meno. E’ la fotografia scattata dal Centro Studi Cna tra i propri associati mettendo a raffronto oggi con il periodo prima che scattasse la chiusura forzata.

La colpa di chi?

C’è chi punta l’indice contro gli stessi acconciatori ed estetisti per aver alzato il prezzo delle prestazioni. Ma da quanto risulta meno di un quarto delle imprese coinvolte nel report ha alzato i prezzi dell’ 1,5%.

Le spese sono aumentate e gli affari latitano

Acconciatori ed estetisti si difendono: i costi per saloni e centri estetici sono aumentati e nonostante ciò solo una minima parte è stato riversato sulle spalle dei clienti. Le spese straordinarie pesano in gran parte sugli stessi imprenditori.

Perché i conti non tornano?

Tutti pensano che i costi sono lievitati per adeguarsi alle nuove normative anti Covid-19. Ma non è così: sono aumentati i costi di shampoo e smalti. Quasi la metà delle imprese interrogate si sono lamentate. I titolari quando hanno riaperto le attività si sono resi conto che i prezzi sono aumentati del 5%. Per non parlare del conto per i dispositivi di protezione individuale. Mascherine, guanti, camici monouso hanno registrato rincari superiori al 10%. A queste condizioni come possono tornare i conti?

Lavorano di più e guadagnano meno

E’ cambiato tutto rispetto a tre mesi fa. Estetisti e acconciatori non sono rimasti a guardare ma hanno aumentato di oltre un quarto le ore lavorate ma scarseggiano i clienti. L’aumento delle ore lavorate è legato al tempo da impiegare per gestire un singolo cliente. I titolari devono spiegare le norme da rispettare all’interno dei locali, preparare il cliente con i dpi, compilare l’elenco presenze.

Cambiano i tempi

Prima si gestivano 18 clienti al giorno, oggi si riesce ad arrivare a 12 persone ma allungando anche gli orari di lavoro e facendo turnazioni tra la forza lavoro.

Non è finita per acconciatori ed estetisti

La doccia fredda per acconciatori ed estetisti è anche l’adeguamento dei locali per la messa in sicurezza, l’igienizzazione e i costi dei Dpi che hanno prodotto un aggravio del 30% in più.