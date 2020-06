Continua il rialzo iniziato venerdì scorso e domani sono le scadenze tecniche delle 3 streghe e i mercati azionari da questi livelli potrebbero accelerare ulteriormente. Solitamente queste date trimestrali rappresentano punti di partenza di tendenze di medio periodo. Il 22 giugno scade un altro importante setup annuale calcolato con i metodi di Proiezionidiborsa. I precedenti sono stati il 20 marzo ed il 12 maggio. I successivi saranno il 31 luglio ed il 14 dicembre.

Procediamo per gradi e per prima cosa andiamo ad analizzare la nostra mappa previsionale annuale.

Vediamo come è messo lo scenario in corso e la tendenza annuale delle Borse mondiali.

in rosso la previsione ed in blu le quotazioni in corso sul time frame settimanale.

Siamo alla settimana n.25 dell’anno e i minimi annuali ed il peggio dovrebbe essere già stato lasciato alle spalle.

Come scritto già fra il 16 ed il 23 marzo, quei minimi erano uno straordinario punto di acquisto per i prossimi 36/60 mesi. Le probabilità erano del 65% che l’anno di contrattazione avrebbe chiuso sopra quei minimi.

Il rialzo iniziato a marzo, fra alti e bassi, dovrebbe continuare fino a luglio 2021. Solo fra luglio 2021 ed ottobre 2022/marzo 2023, le probabilità tornano a essere a favore di ulteriori discese e nuovi minimi inferiori rispetto a questi segnati a marzo 2020.

Queste sono le previsioni ma quali invece i dati empirici che ci faranno capire se tendenza e previsioni “cammineranno di pari passo”?

Il primo step, sono le chiusure mensili superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.243

Eurostoxx Future

3.397

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.137

Questi livelli darebbero spinta al rialzo al trend di lungo termine.

Quali sono invece i livelli da non perdere in chiusura settimanale per evitare forti ribassi?

Dax Future

11.550

Eurostoxx Future

3.030

Ftse Mib Future

18.140

S&P 500

2.961

Ecco perchè i mercati azionari da questi livelli potrebbero accelerare ulteriormente.

Non ci resta che attendere ed osservare con attenzione i movimenti che si formeranno nei prossimi giorni.