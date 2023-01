La Befana tra leggende e tradizioni: quale è il suo significato nell’immaginario collettivo

Ecco da dove viene la Befana, uno tra i personaggi, in assoluto, più amato e al contempo temuto dai bambini.

Tra le feste del periodo natalizio rimane ancora da celebrare quella della Befana. È attesa da tutti i bambini in maniera particolare, perché è il giorno in cui solitamente ricevono più doni. Ciò che non si è ricevuto a Natale, infatti, per molti può rappresentare ancora occasione di un nuovo regalo all’Epifania. Inoltre, a differenza del Natale, c’è anche la tradizione di donare una calza. La sua composizione indicherà se il bambino è stato buono o cattivo durante l’anno. Questo feedback verrà espresso dalla quantità di carbone rispetto a quella di cioccolate e caramelle contenuta nella calza.

Quest’anno l’Epifania si celebrerà venerdì 6 gennaio e sarà ancora occasione di cene a base di dolci e piatti tipici. Però sarà l’ultima delle ricorrenze per riunirsi in famiglia, proprio come in base al detto: “L’Epifania tutte le feste porta via”.

La leggenda dell’anziana signora che porta dolciumi in dono ai bambini

La Befana è un personaggio molto benvoluto dai bambini e dietro la sua figura si nascondono tante leggende. Essa non è altro che una vecchietta che, con la sua scopa, arriva nelle case dei bambini a portare doni. Come indicato, porterà carbone a chi è stato scostumato e disobbediente, mentre sarà benevola nel caso opposto. Quindi, a differenza di Babbo Natale, è un personaggio a metà strada tra il temuto e l’amato. Ciò proprio in virtù di questa doppia natura. Attorno a lei si sono create molteplici favole e leggende. Vediamo, dunque, come si è mossa negli anni la Befana tra leggende e tradizioni. Anzitutto, occorre dire che, nonostante l’Epifania venga celebrata anche altrove, la leggenda della Befana è tutta italiana. La confusione, tuttavia, è legata al fatto che attorno a questo personaggio si siano sviluppate molte teorie.

La Befana tra leggende e tradizioni, storia e favole

Una delle teorie più accreditate ricollega la storia della Befana a quella dei Re Magi. Si narra che, durante il percorso verso Betlemme, essi si fermarono a chiedere indicazioni a un’anziana signora, chiedendole di unirsi a loro. Questa rifiutò ma se ne pentì subito dopo. Quindi iniziò a cercarli, preparando un sacco pieno di dolci e doni, con il quale bussava a tutte le porte. Ciò con la speranza di trovare, prima o poi, Gesù.

Un’altra leggenda, completamente diversa, ricollega le origini della Befana agli antichi riti propiziatori pagani. Si tratta, nello specifico, di quelli che i romani seguivano per 12 notti dopo il solstizio di inverno. Si diffuse la credenza che in questo periodo delle figure femminili sorvolassero con delle scope i campi coltivati per favorirne la fertilità.

Una terza tesi ricollega la Befana alla Dea della Luna, Diana, protettrice della caccia e della vegetazione. Questa leggenda ne farebbe una figura a metà tra il sacro e il profano, avventurosa e impavida.