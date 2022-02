Ognuno di noi sogna un posto di lavoro che sia stabile e adeguato ai nostri studi ed alle nostre esperienze formative e professionali.

Chi intraprende un percorso universitario desidera un giorno ricoprire una buona posizione e occuparsi delle materie che ha conosciuto attraverso i libri. Negli ultimi tempi, la Pubblica amministrazione sta garantendo a tanti la possibilità di ottenere una professione in linea con le proprie competenze. Infatti, sono ancora in atto concorsi per esperti in discipline giuridiche, economiche, ma anche scientifiche e non soltanto.

Esistono numerose possibilità proprio per tutti, basate sulle inclinazioni personali. A questo proposito, oggi i nostri esperti di concorsi e offerte di lavoro vogliono parlare di una nuova e importante opportunità professionale. Si tratta del bando di concorso pubblicato dalla Banca d’Italia per 25 laureati con orientamento giuridico. Attenzione però, perché la selezione non è rivolta soltanto a laureati in giurisprudenza, come potrebbe pensarsi, ma è aperto anche ad altre classi di laurea.

Vediamo quali sono i profili oggetto della selezione, come inviare la domanda e quali saranno le prove d’esame da espletare.

La Banca d’Italia offre 25 posti di lavoro da sogno, ecco tutti i dettagli della selezione

I 25 posti di lavoro sono così distribuiti e suddivisi:

19 riservati ad esperti con orientamento giuridico;

6 riservati ugualmente ad esperti con orientamento giuridico, da inquadrare nelle segreterie tecniche dell’arbitro bancario finanziario e nella struttura centrale di coordinamento.

Possono partecipare tutti coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale con la votazione di almeno 105/110 in:

giurisprudenza;

scienze giuridiche;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

relazioni internazionali;

scienze della politica;

altre lauree equiparate.

È possibile inviare la domanda entro e non oltre le ore 16.00 del prossimo 21 marzo, cliccando sulla “domanda di partecipazione” disponibile al seguente link.

Andiamo adesso alle prove d’esame, dall’eventuale preselezione al colloquio orale.

Prove d’esame

La Banca d’Italia offre 25 posizioni lavorative nella sua sede centrale e in tutta la Nazione, vediamo quali sono le fasi concorsuali da superare.

Se le domande supereranno le 4.000, si procederà con un test di preselezione. Accederanno alla successiva prova scritta i candidati che si sono posizionati, rispettivamente per i due profili, tra i primi 570 e 180 in ordine decrescente. In questa fase, si somministreranno 3 domande a risposta breve sulle materie previste dai due allegati al bando di concorso.

Coloro che otterranno un punteggio non inferiore a 12/20esimi in ogni domanda, saranno ammessi alla prova orale conclusiva. L’ultimo step consiste in un colloquio sulle stesse materie dello scritto, oltre ad una conversazione in inglese e, eventualmente, sulle esperienze formativo-professionali del candidato.

