Per Iveco Group non ancora tutto è perduto-Foto da pexels.com

Giornata pesantemente negativa per Iveco Group che crolla del 9% dopo la trimestrale: nonostante l’utile raddoppiato, infatti, gli analisti segnalano una discesa dei margini industriali. Ma se Iveco Group crolla dopo la trimestrale, dopo potrebbero atterrare le quotazioni? Cosa pensano gli analisti del titolo?

La trimestrale di Iveco Group

La società ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi consolidati pari a 3,8 miliardi di euro (in aumento del 7% anno su anno), ebit adjusted pari a 213 milioni di euro (in crescita di 112 milioni di euro) e utile netto pari a 94 milioni di euro (47 milioni in più). Numeri molto importanti che, però, non hanno avuto un effetto positivo sull’andamento delle quotazioni. Il titolo Iveco Group, infatti, ha pagato il dato deludente dei flussi di cassa, negativi per 375 milioni, in peggioramento rispetto ai 232 del 2022, «principalmente per un maggior assorbimento del capitale di funzionamento parzialmente compensato da migliori prezzi», ha spiegato la società.

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti il titolo Iveco Group è molto sottovalutato. Il prezzo obiettivo medio a un anno, infatti, esprime una sottovalutazione di oltre il 56%. È altresì interessante notare che anche nello scenario più pessimistico le quotazioni risultano essere sottovalutate di oltre il 10%.

La raccomandazione media, poi, è Compra.

IVECO crolla dopo la trimestrale, ma quanto vale il titolo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 1 novembre a quota 7,246 €, in ribasso dell’8,90% rispetto alla seduta precedente.

Un ribasso così importante non era mai stato registrato sul titolo. Tuttavia, i rialzisti non sono ancora del tutto sconfitti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate su un supporto che già in passato aveva frenato la discesa delle quotazioni, area 7,2 €. Una chiusura giornaliera sotto questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero accelerare al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 6,628 €.

Letture consigliate

Tutti pazzi per questi favolosi orecchini di Bottega Veneta: quanto costano e dove trovare alternative simili ma economiche