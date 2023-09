Come sfruttare i BOT prima che sia troppo tardi: ecco quanto puoi guadagnare con 20.000 euro in 3, 6 e 12 mesi

I BOT sono titoli di Stato a breve termine che offrono rendimenti interessanti in un periodo di incertezza economica come quella attuale. Ecco quanto puoi guadagnare investendo 20.000 euro nei titoli a 3 mesi, a 6 mesi e a 1 anno. Come sfruttare i BOT prima che sia troppo tardi?

Se stai cercando un investimento sicuro e redditizio, i BOT sono una soluzione da non trascurare. I Buoni ordinari del Tesoro sono titoli di Stato italiani a breve termine che ti permettono di ricevere un interesse alla scadenza. Attualmente, il tasso di interesse sui BOT è ai massimi degli ultimi 10 anni, ma non rimarrà così elevato ancora per lungo tempo. Infatti, la Banca Centrale Europea potrebbe già da questo mese interrompere la serie di rialzi del costo del denaro iniziata lo scorso anno.

Se nei prossimi mesi l’economia UE dovesse rallentare la crescita oppure, peggio, andare in recessione, dal 2024 la BCE potrebbe decidere di abbassare i tassi. In questo articolo ti spiegheremo chi può essere interessato a investire in BOT per i prossimi mesi. Inoltre scoprirai quanto si può guadagnare oggi investendo 20.000 euro nei Bot scadenza dicembre 2023 e scadenza marzo 2024 e nel Bot scadenza agosto 2024.

Chi può essere interessato a investire in questi strumenti per i prossimi mesi

I BOT sono adatti a chi cerca un investimento a basso rischio e a breve termine. Si tratta infatti di titoli di Stato garantiti dallo Stato italiano e con una durata massima di un anno. Inoltre, i BOT hanno una tassazione agevolata, che li rende più convenienti rispetto ad altri strumenti finanziari. Chi potrebbe essere interessato a investire in BOT in questo frangente storico? Il risparmiatore che ha una liquidità disponibile per i prossimi mesi e vuole ottenere un rendimento superiore al conto corrente o magari anche al conto deposito. Un altro esempio è chi ha bisogno di pianificare una spesa futura e vuole mettere da parte i soldi in modo sicuro e remunerativo.

Come calcolare il guadagno

Ma come sfruttare i BOT e quanto si può guadagnare investendo adesso in titoli con scadenza residua 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi? Abbiamo fatto una ipotesi di investimento, immaginando di avere 20.000 euro, ma il rendimento può essere applicato a qualsiasi cifra a partire da 1.000 euro. Per calcolare quanto si può guadagnare investendo nei BOT, dobbiamo considerare il prezzo di acquisto ed ipotizzare di mantenere il titolo fino al momento del rimborso. Il rendimento sarà dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e di rimborso (a 100 centesimi).

Come sfruttare i BOT e quanto rendono a 3, 6 e 12 mesi

Il BOT con scadenza residua di 3 mesi viene rimborsato a dicembre 2023 (Isin: IT0005523854). Il prezzo al momento della stesura di questo articolo è di 98,99 centesimi. Comprando 20.000 euro nominali del BOT il guadagno al netto di imposte e commissioni sarà di 150 euro circa.

Il BOT con scadenza residua di 6 mesi viene rimborsato a marzo 2024 (Isin: IT0005537094). Il prezzo al momento della stesura di questo articolo è di 98,06 centesimi. Comprando 20.000 euro nominali del BOT il guadagno al netto di imposte e commissioni sarà di 290 euro circa.

Il BOT che scade ad agosto 2024 viene (Isin: IT0005559817) al momento della stesura di questo articolo ha un prezzo di 96,50 centesimi. Comprando 20.000 euro nominali del titolo, il guadagno al netto di imposte e commissioni sarà di 550 euro circa.