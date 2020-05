Investire in Borsa come George Soros. Si può fare di investire come un grande finanziere? Si può copiare la sua strategia d’investimento? Considerato che i grandi nomi della finanza sono ben restii a divulgare le loro strategie, come è possibile investire in Borsa come George Soros? Eh, sappiate che si può fare. Sappiate che, se non è possibile conoscere eventuali algoritmi (ma si può fare anche quello) usati per individuare i momenti più o meno giusti in cui comprare e vendere, ci sono documenti che anche gente come Soros è obbligata a compilare. E questi documenti sono pubblici, e quindi consultabili. Vediamo quindi come si possa investire in borsa come George Soros.

Tra i documenti che tutti gli investitori sono obbligati a compilare secondo le regole della SEC (la Consob americana), ne esiste uno che si chiama 13F. Cos’è un modulo SEC 13F? Questo modulo è un rapporto trimestrale che deve essere depositato da tutti i gestori di investimenti istituzionali con almeno 100 milioni di dollari in gestione. Esso rivela le loro partecipazioni azionarie, e può fornire alcune informazioni su ciò che lo “smart money”, le mani forti, stanno facendo sul mercato.

Il modulo SEC 13F

Sono documenti pubblici, ma possono essere consultati soltanto 45 giorni dopo che siano stati depositati. Quindi c’è un notevole ritardo di tempo e, in Borsa, 45 giorni sono un’eternità. Ma indicano molto bene come un grosso investitore si sia mosso nel trimestre precedente. E queste persone, come Soros o Buffett, non sono gente che faccia trading, ma investono. Quindi hanno orizzonti temporali molto lunghi, e seguono trend ben definiti.

Soros Fund Management (la società del magnate ungherese naturalizzato americano) investe a livello globale. Le posizioni long sul mercato statunitense riportate nei moduli 13F rappresentano circa il 10% del portafoglio complessivo. Il valore del portafoglio mostrato nel 13F è diminuito del 35% in questo trimestre di crisi, passando da 3,09 miliardi di $ a 1,98 miliardi di $. Il numero di posizioni è diminuito da 173 a 118.

Le posizioni azionarie molto piccole e i grandi titoli di debito rappresentano insieme circa il 27% del portafoglio. Gli investimenti sono diversificati con un gran numero di titoli azionari molto piccoli, un numero ridotto di grandi posizioni azionarie e poche grandi esposizioni debitorie. Noi ci concentreremo sulle posizioni azionarie più grandi. I tre principali titoli azionari individuali detenuti sono Liberty Broadband (NASDAQ:LBRDK), VICI Properties e D.R. Horton. Vediamo come investe in Borsa complessivamente George Soros.

Investire in Borsa come George Soros

Le nuove posizioni sono state TransDigm Group, Utilities Select Sector SPDR ETF, Cypress Semiconductor, Legg Mason, T-Mobile US, iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF e iShares National Muni Bond ETF. Le esposizioni ridotte e aumentate si sono avute in Archer-Daniels-Midland (ridotta del 45%), Energy Select Sector SPDR ETF e le sue opzioni call (aumentata del 575% e venduta nello stesso trimestre con profitti variabili), Mondelez International (aumentata del 140%, con un 15% venduto con buon profitto, e successiva vendita totale del titolo) e JPMorgan Chase (60% venduto con profitto passabile e liquidazione successiva di tutta la posizione in pareggio).

Esposizioni a Ally Financial, Annaly Capital Management, Bank of America, Citigroup, Edgewell Personal Care, opzioni call su iShares MSCI Emerging Markets ETF , Keurig Dr Pepper, NRG Energy, Synchrony Financial, opzioni put su SPDR S&P 500 Trust ETF, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, opzioni call su SPDR S&P 500 Trust ETF, e Zayo Group Holdings rappresentano tutti posizioni di meno dell’1% del portafoglio. Sono state tutte liquidate nel trimestre.

Nel trimestre Soros ha aumentato le proprie esposizioni su D.R. Horton, Peloton Interactive, Alcon Inc., Activision Blizzard, Grifon SA,AGNC Investment Corp., E-Trade Financial, TD Ameritrade e Wright Medical. Sempre nel trimestre ha invece diminuito le proprie posizioni in Liberty Broadband, VICI Properties, NortonLifeLock, Alphabet, Energizer Holdings, Vistra Energy, UnitedHealth Group, Caesars Entertainment, Own Rock Capital, Tiffany & Co. e BCG Partners. La posizione in LPL Financial è rimasta identica.

Tirando le somme…

Questa lunga lista deve servire come studio di come si muove un grande investitore. Come si vede, ci sono sempre movimenti, vendite ed acquisti. Diminuzione od accrescimento delle posizioni, ed in più settori. Un grande investitore, per quanto guardi al lungo periodo, non è mai statico.