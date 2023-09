Invece di sprecare soldi compriamo uno di questi foulard ideali per l’autunno 

Non passerà mai di moda uno dei capi più iconici di tutti i tempi. Alcune lo amano mentre altre lo odiano, si tratta del foulard.

Il foulard è un capo d’abbigliamento che tante donne amano. Indossarlo è spesso sinonimo di eleganza e classe. Sicuramente, un capo che non passerà mai di moda. Non esiste un modo univoco per indossare questo indumento, ci sono decine di modi per portarlo. Oggi si vedrà come indossare il foulard anche in modo più elegante e, inoltre, si cercherà di dare alcuni consigli al lettore per acquistare foulard di alta fattura a un buon prezzo.

Come indossarlo

Come si scriveva in precedenza, i foulard potranno essere indossati in moltissimi modi diversi tra loro. Da un lato infatti, il foulard potrà essere sfruttato in maniera classica attorno al collo o sulla testa. Tuttavia, esistono anche altri modi per sfoggiare un foulard. Per prima cosa si potrà far passare attorno alle spalle facendolo ricadere sui lati e chiudendo con una cintura attorno ai fianchi. Un buon modo per coprire la schiena e ripararsi dalle eventuali correnti di aria fredda non rinunciando allo stile.

Le più audaci, non solo giovani, potranno indossare il foulard al posto della cintura su jeans o pantaloni più o meno elegante. Uno stile perfetto anche per essere portato al lavoro per ricreare un modo di vestire meno noioso del classico look da ufficio. Ancora, possiamo usare il foulard abbinato ad una borsa sia per coprire i manici (è un modo per proteggere il pellame più delicato) ma anche di lato chiuso con un fiocco. Le più sportive potranno indossare il foulard come una bandana attorno al collo per un look meno elegante ma molto pratico. I foulard si abbinano bene insieme a gonna, pantaloni, cappelli, camicia o maglietta. Insomma, un capo che ci farà fare un figurone indossato in qualsiasi modo.

Invece di sprecare soldi compriamo uno di questi foulard

Anche per quanto riguarda i foulard ce ne sono di diverse tipologie e di diversi prezzi. Sicuramente i più cari e i più rinomati sono quelli della famosa casa di moda francese Hermès che è tutta via vende foulard in seta a prezzi superiori ai 300 €. Per questo motivo ci si potrà accontentare di altre marche meno costose ma non solo. Alcune amano acquistare quello di Hermès su siti di second hand come ad esempio Vestiaire Collective.

Quando si compra su Vestiaire Collective, si potrà procedere facendo autenticare l’oggetto da un esperto nel sito. In questo modo si riusciranno a risparmiare moltissimi soldi dal momento che è possibile trovare alcune di questi oggetti anche alla metà del prezzo. Sul sito Mytheresa si potranno acquistare foulard in cotone e seta di Zimmermann a 270 euro mentre Intrend ne propone, sempre in cotone e seta, scontati da 20 a 15 euro. Quindi, invece di sprecare soldi compriamo uno di questi foulard.

