Maggio è il mese di transizione tra la primavera e l’estate in cui la natura ha definitivamente ripreso vita. Sui nostri balconi e terrazzi cominciano, infatti, a fiorire le piante e le temperature più alte ci permettono di goderceli a pieno. Tuttavia nel periodo di maggio non siamo certo gli unici a riattivarci. Sono infatti numerosi gli insetti che con il bel tempo si risvegliano ed approdano nelle nostre case arrecando qualche fastidio. Addirittura alcuni di questi sono particolarmente pericolosi per le piante, come le cocciniglie e gli afidi che, suggendo la linfa dalla pianta, la infettano.

In altri casi, alcuni di questi insetti sono innocui per le piante ma potrebbero risultare fastidiosi, specialmente se compaiono in modo massiccio. È il caso, ad esempio, dei ragnetti rossi.

Invece di aglio e rosmarino ecco come allontanare dal terrazzo i tremendi ragnetti rossi e formiche

Questi piccoli ospiti indesiderati, infatti, si risvegliano quando le temperature raggiungono circa i 20° affollando i nostri balconi. Benché questi insetti non rappresentino un pericolo per l’uomo, in alcuni casi potrebbero creare disagio, specialmente perché potrebbero macchiare i vestiti se accidentalmente schiacciati.

Ulteriore disagio potrebbe essere causato dalla presenza massiccia delle formiche, che con il caldo cominciano a brulicare per casa.

Di seguito forniremo delle soluzioni efficaci per tenere alla larga questi fastidiosi insetti che, invece di aglio e rosmarino, sembrano sortire ottimi effetti.

Per tenere alla larga i ragnetti rossi, ad esempio, il primo consiglio utile è quello di mantenere umidi gli ambienti dove questi si annidano. Se il problema si presenta sulle piante possiamo utilizzare soluzioni come l’argilla espansa che posta nei vasi terrà a debita distanza i ragnetti.

Se il problema persiste possiamo utilizzare un’efficace miscela.

Terrazzi e balconi liberi dagli insetti

In un contenitore spray dovremo inserire un litro di acqua, 10 ml di olio e 10 ml di sapone ecologico, come il sapone di Marsiglia. Agitiamo bene e nebulizziamo sulle zone aggredite dai ragnetti, piante comprese, per vederli sparire in poco tempo.

Se invece il problema è quello delle formiche sul terrazzo è possibile ripulirli da questi insetti con semplici rimedi.

Possiamo infatti miscelare dello zucchero a velo con del lievito in polvere che una volta ingerito, eliminerà in poco tempo il problema.

Stesso effetto sarà sortito sostituendo il lievito in polvere con il bicarbonato.

Sarà sufficiente metterne una quantità esigua in piccoli contenitori negli angoli di casa per risolvere in modo naturale il problema delle formiche.

