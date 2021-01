Arriva direttamente dall’INPS la notizia, del 25 gennaio, che l’INPS fornisce un nuovo servizio per le persone con disabilità: il QR-Code INPS. La Redazione, sempre in prima linea per gli interessi e i diritti dei suoi Lettori, illustra, con pochi minuti di lettura, di cosa si tratta.

Grazie a questo nuovo servizio, le persone con disabilità potranno accedere ai benefici e alle agevolazioni in maniera più smart e veloce. Infatti, questo nuovo servizio consentirà di attestare lo status di invalido direttamente dal telefono cellulare o dal tablet. Senza necessità del verbale sanitario. Il QR-Code verrà associato all’interessato e sarà continuamente aggiornato a seguito dei verbali di prima istanza, revisione, aggravamento, verifica. È un particolare codice a matrice che viene generato dal sistema in grado di garantire informazioni precise, essendo associato direttamente all’interessato e non ad un verbale.

Ecco di seguito come fare per ottenerlo.

L’INPS fornisce un nuovo servizio per le persone con disabilità: il QR-Code INPS

Per ottenere il QR-Code, bisognerà collegarsi sul sito dell’Ente al servizio online “Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status”, con le proprie credenziali d’accesso. Il servizio genererà in tempo reale il QR-Code in formato pdf, in modo tale che l’interessato potrà salvarlo sul proprio dispositivo o stamparlo.

Pertanto, ogni qual volta l’interessato dovrà accedere alle agevolazioni, potrà esibire il QR-Code.

I gestori del servizio potranno leggere il codice con qualsiasi lettore di QR-Code.

Sarà possibile ottenere un esito più approfondito per la concessione di particolari agevolazioni.

Ma in questo caso i gestori dovranno procedere all’autenticazione con le proprie credenziali e inserire il codice OTP, che il sistema invierà automaticamente sul cellulare dell’interessato.

IL QR-Code è un particolare codice a matrice in grado di garantire l’attendibilità di tutte le informazioni. Con il QR-Code si attesterà facilmente lo status di invalidità, ogni qual volta se ne avrà la necessità. Ad esempio per accedere alle agevolazioni, esenzioni e sconti previsti da parti di enti e/o soggetti privati.

Novità e benefici provvisori nel messaggio INPS 93/2021 per lavoratori con disabilità ai sensi della legge 104