Che siano spaghetti, penne o rigatoni, ecco come trasformare in 2 minuti un primo di pasta asciutta in un piatto da re. E questo proponendo, nello specifico, cinque idee di sughi che sono veloci ed economici grazie ad ingredienti che sono di facile reperibilità. E senza mai rinunciare al gusto a partire dal sugo panna e zafferano e passando per quello con la mollica di pane.

Ma anche il sughetto veloce con cipolle e pomodori pelati, con olive e capperi e con i ceci per chi ama la pasta con i legumi. Per poi far saltare sempre la pasta con il sughetto in padella per due minuti a fiamma media.

Ecco come trasformare in 2 minuti un primo di pasta asciutta in un piatto da re

Sugo panna e zafferano. Scaldare in padella la panna da cucina per poi far sciogliere lo zafferano. Aggiustare il sapore con un pizzico di sale. Per poi dare ancor più consistenza al sughetto facendo sciogliere una noce di burro.

Sugo aglio, olio e mollica di pane. Basta far rosolare uno spicchio d’aglio in olio extravergine di oliva. Per poi aggiungere, nell’ordine, due cucchiai di concentrato di pomodoro e abbondante mollica di pane tritata. Il sugo ottenuto per condire la pasta sarà semplice ma non meno gustoso.

Sugo cipolle e pomodori pelati. Scaldare i pelati in padella con un giro di olio extravergine di oliva. Oltre che con una foglia di alloro e con l’aggiunta di due cipolle tagliate finemente. Per gli amanti del piccante, inoltre, la salsa sarà ancor più gustosa aggiungendo peperoncino rosso in polvere.

Sugo olive e capperi. In un soffritto con olio extravergine di oliva, rosmarino e aglio schiacciato, dapprima si aggiunge un mix di olive nere e di olive verdi denocciolate. E poi due o tre cucchiai di capperi dissalati.

Sugo con i ceci. Per chi ama i legumi la pasta condita diventa un piatto unico da servire a tavola. Con un condimento che si ottiene semplicemente facendo saltare in padella, con un giro di olio extravergine di oliva, i ceci lessati con due spicchi d’aglio, un paio di cucchiai di concentrato di pomodoro e una cascata di prezzemolo.