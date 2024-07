Che mercati! Wall Street che continua imperterrita a salire mentre molti da settimane gridano alla bolla speculativa, l’Europa invece, è distante di oltre il 6% dai massimi annuali. verrà colmato questo gap? Inizia una settimana molto importante per i mercati. Infatti, da oggi in poi si valuteranno i risultati delle elezioni e che impatto avranno non solo nei loro Paesi, ma anche a livello di Comunità europea. Cosa accadrà? E poi l’ISM, che è un indicatore anticipatore del ciclo economico e i dati dell’occuapzione in USA.

Commento sull’economia e i mercati di Nuveen

Con oltre quattro miliardi di persone coinvolte in elezioni nazionali, i risultati influenzeranno il 70% della capitalizzazione del mercato azionario globale. L’Europa ha visto un significativo spostamento a destra, con l’elezione del Parlamento dell’Unione Europea e la conseguente risposta della Francia con elezioni nazionali anticipate. Simili cambiamenti politici sono avvenuti in India, Messico e Sudafrica, mentre nel Regno Unito si prevede la fine del lungo governo conservatore.

Per quanto riguarda le strategie di investimento, gli analisti suggeriscono di diversificare oltre gli Stati Uniti, a causa delle valutazioni più interessanti nei mercati azionari non statunitensi. Il Giappone viene evidenziato per i suoi recenti successi economici, con utili aziendali record e una politica monetaria normalizzata. Anche l’India è considerata un’opportunità a lungo termine grazie alla sua giovane popolazione e alla crescita economica.

Inizia una settimana molto importante per i mercati: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del 28 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.403

Eurostoxx Future

4.926

Ftse Mib Future

33.366

S&P500

5.460,4.

Il quadro tecnico, continua a rimanere invariato: la tendenza è ribassista in Europa e rialzista a Wall Street. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista sui mercati europei? Chiusure di questa settimana superiori a:

Dax Future

18.695

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

Cosa potrebbe far iniziare una fase ribassista a Wall Street? Chiusure di questa settimana inferiori a:

S&P500

5.420.

Vedremo cosa accadrà da ora in poi.

