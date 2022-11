Infilare il piumone nel copripiumino in 1 minuto con un metodo geniale che sta spopolando

Con l’arrivo dell’inverno potrebbe capitare di dover cambiare il copripiumino. Questa incombenza solitamente impiega molto tempo.

Proprio per questo si potrebbe essere spinti a rimandarla il più possibile. Negli ultimi mesi sta spopolando sui social un metodo alternativo per farlo.

Secondo le persone che lo hanno provato, permette di far combaciare subito gli angoli di piumino e copripiumino e quindi di sbrigare la procedura in pochissimo tempo.

C’è chi sostiene di averci messo addirittura non più di una manciata di secondi.

Il metodo burrito: facile e veloce, permette di infilare il piumone nel copripiumino in tempi record

Spieghiamo dunque in cosa consiste questo metodo. Prima di tutto bisogna stendere il copripiumino al rovescio sul letto.

La sua apertura deve essere quindi rivolta verso i piedi di quest’ultimo. Poggiare il piumone sopra il copripiumino, prestando attenzione a far combaciare gli angoli.

Arrotolare il piumino e il copripiumino insieme cominciando dalla parte alta del letto. Fatto ciò si otterrà un rotolo dalla forma simile a quella di un burrito, una pietanza della cucina messicana da cui questo metodo prende il nome.

Capovolgere le due estremità del rotolo e rovesciare il copripiumino. Quindi srotolarlo dal basso verso l’alto e appianare con le mani eventuali pieghe.

Ecco come infilare il piumone del copripiumino grazie a questo metodo virale.

Ogni quanto lavarlo e come rimuoverlo velocemente

Per evitare l’accumulo di batteri e polvere bisogna lavare frequentemente il copripiumino e cioè circa ogni 7 giorni.

Ripetendo all’inverso il metodo burrito è possibile rimuoverlo molto facilmente. Quindi bisogna riavvolgere il copripiumino dall’alto verso il basso, ottenere di nuovo un rotolo e infine rovesciarlo.

Ogni quanto lavare il piumone

Al contrario del copripiumino il piumone deve essere lavato meno frequentemente e cioè ogni 3 mesi circa.

Lo si può fare in lavatrice e senza rovinarlo purché si seguano alcune semplici indicazioni.

Come tenere fermo il piumone nel copripiumino senza dover cucire le fettucce

Un’altra domanda che in molti si pongono e come tenere fermo il piumone nel copripiumino.

Se si muove troppo, può infatti essere molto fastidioso durante la notte. Per fortuna ci sono delle pratiche soluzioni anche a questo problema.

Una di quelle possibili consiste nel cucire due fettucce di 10 centimetri ciascuna negli angoli superiori del piumone e altre due in quelli del copripiumine. Tuttavia, questa soluzione non è praticabile da chi non sa cucire. Esiste però anche un’alternativa molto più semplice.

Consiste nell’acquistare delle apposite clip da mettere agli angoli del piumone e della sua copertura. Bisogna spingere la parte dotata di perno centrale nell’angolo del piumone, farvi corrispondere quello del copripiumino e infine bloccare il tutto con l’anellino.

Il piumone non si muoverà più e si potrà finalmente dormire in pace.