Indossa la mascherina per i tuoi rapporti, la direttrice della Sanità canadese divide l’opinione pubblica

In tempi di convivenza con il coronavirus, molti aspetti della nostra quotidianità sono cambiati. Inevitabilmente, l’incubo di nuovi contagi condiziona molti momenti della nostra giornata. Soprattutto quando la raccomandazione principale è quella di rispettare il distanziamento sociale. Molti esperti virologi hanno elargito consigli ed esortato la popolazione ad essere prudente per scongiurare nuovi contagi.

Theresa Tam divide l’opinione pubblica

A far discutere negli ultimi giorni, una dichiarazione di Theresa Tam, direttrice della Sanità canadese.

Perché? Sembrerebbe che, in un incontro pubblico, la responsabile della Salute pubblica nazionale in Canada abbia esortato la cittadinanza a non baciarsi ed evitare contatti “faccia a faccia”. La direttrice avrebbe suggerito, poi, di considerare l’uso di una maschera che copra il naso e la bocca mentre si è in compagnia di altre persone.

Dichiarazioni che, neanche a dirlo, hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo

Le raccomandazioni di Theresa Tam stanno letteralmente impazzando sul web dividendo l’opinione pubblica tra favorevoli e contrari. Inoltre, la responsabile della Sanità canadese ha dispensato qualche consiglio anche per quanto riguarda l’uso di alcool. Tali sostanze, secondo l’esperta, potrebbero indurre una coppia a prendere decisioni non sicure.

Pur ammettendo che non esistono attualmente prove di che il virus possa essere contratto in questo modo, la donna ha dichiarato che le persone che non convivono con un partner stabile, hanno più probabilità di essere contagiati. Lo stesso discorso vale anche per gli asintomatici, i quali, in questo modo, aumentano le probabilità di linguaggio.

Con queste precauzioni, ha concluso la responsabile, i canadesi possono vivere l’amore con tranquillità.

