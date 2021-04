I Centri per l’Impiego ogni giorno pubblicano numerose offerte di lavoro in vari ambiti. Infatti, è incredibile quante aziende assumono anche senza esperienza dall’impiegato contabile all’elettricista con una semplice candidatura online. Ogni giorno proponiamo le offerte di lavoro poco conosciute dei Centri per l’impiego di una determinata Regione. Abbiamo trattato la Regione Campania, Puglia, Umbria e Toscana. Oggi, analizzeremo le offerte di lavoro del Centro per l’impiego della Regione Lombardia. Per candidarsi è necessaria la registrazione al portale del lavoro.

Incredibile quante aziende assumono anche senza esperienza dall’impiegato contabile all’elettricista con una semplice candidatura online

Sul portale della Regione Lombardia è pubblicato l’avviso di selezione per la ricerca di quattro specialisti Promotori68. Il tipo di contratto di lavoro è a tempo indeterminato e pieno. Richiesto il possesso del diploma. La candidatura deve essere inviata a mezzo PEC entro il 10 maggio 2021 ore 18:00.

Elenco dei posti di lavoro disponibili

Elenco delle offerte di lavoro con l’indicazione della scadenza per inoltrare la candidatura:

a) n. 1 collaboratore da inserire nella posizione di ascensorista. La sede di lavoro è Milano. È richiesta la patente B e il patentino per ascensoristi. Inoltre, richiesta esperienza nel settore. Titolo di studio: attestato di qualifica o diploma professionale. Il tipo di contratto di lavoro praticato è full-time a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. La candidatura deve pervenire entro il 14 maggio 2021;

b) n. 1 manutentore impianti termoidraulici ed elettrici, sede di lavoro Novate Milanese. Non è richiesta esperienza nel settore. L’offerta scade il 1° maggio 2021 (art. 18 categoria protetta);

c) n. 1 frigorista con sede di lavoro Cusago, non è richiesta esperienza nel settore. Contratto di lavoro full time a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Scadenza 30 giugno 2021;

d) n. 1 stage sviluppatore web, con sede di lavoro Desio (MB), richiesto il diploma di maturità preferibile in informatica. Contratto di tirocinio. L’offerta scade il 1° maggio 2021;

e) n. 1 modellista con sede di lavoro a Milano zona Forlanini. È richiesta esperienza nel settore. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. La scadenza è il 6 maggio 2021.

Posti come impiegato contabile

È incredibile quante aziende assumono anche senza esperienza dall’impiegato contabile all’elettricista con una semplice candidatura online. Ecco l’elenco dei posti di lavoro disponibili come impiegato contabile:

a) n. 1 contabile per chiusura rendiconti condominiali. La sede di lavoro è Milano zona Certosa. Si richiede esperienza nel settore. Il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità. La candidatura deve essere presentata entro il 10 maggio 2021;

b) n. 1 impiegato contabile amministrativo part time. È richiesta esperienza nel settore di almeno due anni. Contratto di 20 ore lavorative a tempo indeterminato. La candidatura deve essere presentata entro il 2 maggio 2021;

c) n. 1 contabile presso studi professionali con sede di lavoro Milano centro. È richiesta esperienza pregressa di almeno tre anni. Titolo di studio diploma di ragioniere. La scadenza per la candidatura è il 7 maggio 2021.