Che il cibo e l’alimentazione influissero su corpo e mente non è una novità ormai. Non a caso, in precedenza ci è capitato di parlare di alcuni argomenti similari, in particolare per la stimolazione del buon umore o per favorire l’incremento di vitamine.

Altre volte abbiamo proposto alimenti per aiutare a prevenire alcune condizioni legate allo stomaco o a malattie specifiche. Ma avremmo mai immaginato che un alimento o una bevanda riuscissero ad agire sulla nostra autostima?

Incredibile ma vero, quando beviamo questa bevanda si attiverebbero aree cerebrali legate all’autostima

Non stiamo parlando di diete miracolose o alimenti con cui dimagrire che psicologicamente ci farebbero sentire più gradevoli al nostro sguardo. Ma al contrario, di una bevanda il cui consumo eccessivo è tutt’altro che salutare, che rientra tra le bevande zuccherate e gassate ed è tutt’altro che dietetica. Tuttavia, è amata da tutti ed è irrinunciabile come accompagnamento ad alcuni piatti. Stiamo parlando della Coca-Cola.

In che modo agirebbe sull’autostima?

L’effetto della cola non è dato dalla sua assunzione o da ingredienti magici e segreti contenuti al suo interno. Gli effetti sull’autostima osservati dagli studiosi sono legati al neuromarketing che riesce a influenzare la mente sul consumo della bevanda.

Lo studio di cui stiamo parlando è stato condotto nel 2003 e pubblicato nel 2004 da Read Montague, professore al Baylor College of Medicin. Su un campione di persone gli scienziati hanno osservato che, mettendo a paragone la bevanda con un altro grande colosso che produce Cola, al primo assaggio, i soggetti consapevoli di ciò che stavano bevendo, continuavano a preferire il marchio originario. Al secondo assaggio, invece, inconsapevole di quale fosse l’originale e quale fosse dell’altro marchio, la maggioranza sulla preferenza cambiò.

Ma non è finita qui, sembra infatti che, attraverso la risonanza magnetica effettuata sui soggetti, le aree cerebrali collegate all’autostima e alle emozioni positive si fossero attivate al primo assaggio. Quindi, all’assaggio consapevole di quale dei due marchi si stesse bevendo.

Perché succede questo? La spiegazione è abbastanza semplice in realtà. È come se, inconsciamente, venissimo trascinati dentro un qualcosa di più grande di noi, di cui, consumando il prodotto, entriamo a far parte. Questo genererebbe inconsciamente una forma di soddisfazione di sé, che agirebbe anche nella sfera sociale. Perciò, sembra incredibile ma è vero, quando beviamo questa bevanda si attiverebbero aree cerebrali legate all’autostima. Davvero sbalorditivo!