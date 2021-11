Quando si pensa alla propria casa, la si immagina pulita, igienizzata e splendente. Molti di noi, infatti, adorano vedere lo spazio tra le proprie mura domestiche brillante. E, soprattutto, amano sentire un odore di fresco e di pulito, non appena varcano la soglia di casa. Su questo potremmo dirci quasi tutti d’accordo. Sappiamo bene quanto l’igiene e la pulizia siano fondamentali per vivere in serenità all’interno di un appartamento. E, proprio per questo validissimo motivo, molti di noi tendono a pulire in modo assiduo gli oggetti che considerano più sporchi all’interno del proprio appartamento.

Altro che WC, è questo l’oggetto che pullula di germi e batteri e che praticamente nessuno pulisce

Molti, pensando alla propria casa, credono spontaneamente che uno degli oggetti più sporchi in assoluto sia proprio il water. Sicuramente si tratta di un oggetto che dobbiamo igienizzare e disinfettare con cura, ma non è di certo l’unico che potrebbe nascondere un covo di batteri. Infatti, altro che WC, è questo l’oggetto che pullula di germi e batteri e che praticamente nessuno pulisce. E stiamo parlando dell’accendino, presente in tantissime case, e non solo in quelle di coloro che fumano. Questo oggetto, infatti, si può trovare in diversi appartamenti per svariate ragioni. Che sia per accendere una candela o i fornelli del gas, in quasi tutte le case c’è, il più delle volte, almeno un accendino. Eppure, quasi nessuno si sofferma sulla sua pulizia. Poche volte pensiamo a quanto effettivamente questo oggetto possa essere sporco.

L’accendino può essere un covo di germi e batteri e dovremmo disinfettarlo al meglio per poter eliminarne qualsiasi traccia

Forse molti sono rimasti sorpresi dallo scoprire che l’accendino può essere un terreno davvero fertilissimo per germi e batteri. Eppure, la realtà è questa. Se siamo dei non fumatori, per esempio, pensiamo a quante volte lo usiamo per cucinare, mischiandolo a cibo e stoviglie che magari possono anche essere sporche. Pensando a coloro che fumano, invece, la situazione diventa ancora più complessa. Infatti, in questi casi, l’accendino è sempre con noi e ci accompagna durante tutta la giornata. Questo vuol dire che entra in contatto con qualsiasi cosa che incontriamo quando siamo fuori casa. Basti pensare, semplicemente, a quando si sta prendendo un caffè al bar e si poggia l’accendino sul tavolino o sul bancone. Oppure, quando lo si presta ad un amico o a uno sconosciuto per strada.

Insomma, si tratta di situazioni che sicuramente molti di noi hanno vissuto. E che portano, però, anche all’accumulo di batteri proprio su questo piccolo oggetto. Disinfettarlo sarà davvero semplicissimo. Quando torniamo a casa, ci basterà usare un panno morbido e un detergente non abrasivo, facendo attenzione alla zona in alto dalla quale fuoriesce la fiamma.

