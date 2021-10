A sentire gli ingredienti di questa ricetta si potrebbe restare perplessi. Quando si parla di paglia e fieno, la prima cosa che si pensa è che sono più indicati per gli animali che per gli uomini. E invece per riscaldare i primi freddi ecco delle tagliatelle veloci da leccarsi i baffi.

Tagliare la pasta

Come mai queste striscioline allungate e un pochino larghe prendono il nome di tagliatelle? Forse dipende dal fatto che le sfoglie della pasta venivano arrotolate e poi tagliate con un coltello. Da questo gesto semplice ma ricco di abilità, nasce il nome di tagliatelle, una pasta che ora è molto famosa in tutto il Mondo. Oltre alle classiche all’uovo di colore giallo, abbiamo anche la variante verde, data dalla presenza nell’impasto delle bietole o degli spinaci. Da questo connubio giallo verde nasce il nome di tagliatelle paglia e fieno.

Ma per far chiarezza vediamo anche la differenza con gli altri tipi di pasta di taglio simile. I più piccoli sono i tagliolini con una larghezza massima di 3 millimetri. Le fettuccine invece vanno dai 4 ai 6 millimetri. Per parlare di tagliatelle dobbiamo raggiungere gli 8 – 10 millimetri e per le pappardelle bisogna superare il centimetro.

Fatta questa distinzione vediamo come preparare queste buonissime tagliatelle.

Ingredienti delle tagliatelle paglia e fieno

400 gr di tagliatelle paglia e fieno, cioè verdi e gialle;

100 gr di prosciutto cotto;

80 gr di burro;

200 gr di panna liquida;

100 gr di grana grattugiato;

noce moscata;

sale.

Per riscaldare i primi freddi ecco delle tagliatelle veloci da leccarsi i baffi

Questa ricetta è veloce e facile da preparare in quanto richiede circa una decina di minuti. È un piatto molto gustoso e sempre apprezzato.

Mettiamo a cuocere le tagliatelle gialle e verdi in una pentola capiente e con molta acqua.

Mentre la pasta sta cuocendo, facciamo sciogliere in una padella alta a fuoco basso il burro. Aggiungiamo la panna e il grana grattugiato e mescoliamo bene con l’aiuto di un cucchiaio di legno. Uniamo anche il prosciutto cotto tagliato a quadratini o a striscioline. Aggiungiamo il sale e un pizzico di noce moscata, mentre continuiamo a girare per amalgamare bene gli ingredienti.

Scolate le tagliatelle le versiamo nel tegame col sugo e mescoliamo. Diamo una leggera spolverata di formaggio grattugiato e impiattiamo.

Una ricetta molto veloce e gustosa ma anche un po’ calorica, indicata per i primi freddi. Ecco qualche consiglio su come ottenere dei risotti cremosi.