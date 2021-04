Prima seduta col botto a Piazza Affari anche se dal risultato può non sembrare. Ma oggi in Borsa si sono accavallati una serie di eventi che possono ripercuotersi anche nelle prossime sedute. Così, in una Borsa bugiarda una notizia clamorosa ha messo il turbo a un titolo che ha avuto un rialzo stellare.

Il risultato del listino milanese è bugiardo

Apparentemente il risultato di oggi della Borsa di Milano può deludere. Il calo limitato può fare sembrare che nella prima seduta della settimana non sia accaduto niente d’importante. Invece, sotto un ribasso contenuto, si nascondono molti spunti d’interesse e titoli con un forte rialzo.

Al termine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in calo dello 0,2% a 24.691 punti. È un risultato che si potrebbe definire bugiardo, perché inganna. Alle 15:00 i prezzi hanno toccato un massimo a 24.800 punti. Purtroppo l’apertura debole di Wall Street ha riportato in basso i prezzi. È bugiardo anche perché lo stacco delle cedole di alcuni importanti titoli ha pesato negativamente.

In realtà quello che è accaduto oggi potrebbe essere la premessa per una nuova fase rialzista. I titoli bancari hanno realizzato una seduta in forte progresso. BPER Banca è stata la blue chip migliore, salendo del 3,1%. Unicredit, con un guadagno dell’1,2%, ha segnato la terza migliore performance tra i titoli a larga capitalizzazione. Mediolanum ha guadagnato l’1%, Intesa Sanpaolo è salita dello 0,6%, mentre è rimasta indietro Banco BPM. Un rialzo corale dei titoli bancari è la condizione necessaria per una nuova fase rialzista della Borsa di Milano, che potrebbe essere vicina.

In una Borsa bugiarda una notizia clamorosa ha messo il turbo a un titolo che ha avuto un rialzo stellare

Tra i titoli a minore capitalizzazione spiccano due azioni che nelle prossime sedute potrebbero dare molte soddisfazioni agli azionisti. Le due azioni sono Juventus e Fiera Milano. Entrambe sono salite per motivi ben precisi. La Juventus ha messo il turbo. Chi venerdì aveva 10.000 euro di titoli oggi ha guadagnato 1.800 euro. Infatti i prezzi sono saliti del 18%. Il motivo è l’annuncio di una superlega del calcio. Un campionato che vedrebbe partecipare 20 club europei. Un giro colossale di denaro per le squadre interessate alla kermesse. La Juve è tra queste.

Fiera Milano ha guadagnato il 9%. Il titolo ha goduto delle decisioni del Governo di riaprire le attività comprese le fiere, che dal 1° luglio potranno riprendere. La notizia conferma implicitamente che la Fiera del Mobile di Milano a settembre si farà. Questa manifestazione è il fiore all’occhiello degli eventi che si tengono durante l’anno alla Fiera di Milano. Così il titolo ha festeggiato.

