Dopo il ritracciamento degli ultimi giorni iniziato dopo una fase laterale rialzista da inizio aprile, siamo giunti a un momento decisivo. Dove andranno i mercati americani? Si riporteranno al rialzo oppure torneranno a scendere in ossequio al ciclico sell in may and go away? Si continua a discutere frattanto di inflazione e di tenuta o meno dei prezzi attuali e di ciclo economico. Le idee ed opinioni sono diverse, ma quello che continua a contare a parer nostro sono i grafici che ancora reggono i supporti rilevanti ed il premio per il rischio che è a favore dell’azionario. Oggi inizia una settimana decisiva a Wall Street non solo per gli indici azionari ma anche per Netflix.

Procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione di odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 33.872.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 13.355.

S&P 500

Tendenza rialzista. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.121.

Inizia una settimana decisiva a Wall Street non solo per gli indici azionari ma anche per Netflix

Oggi, monitoriamo il titolo Netflix (NASDAQ:NFLX). La società opera nel settore dell’intrattenimento e capitalizza circa 228 milioni di dollari. Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 497,89 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29. Il nostro Ufficio Studi calcola il fair value in area 579 dollari e quindi ai livelli attuali i prezzi mostrano una sottovalutazione.

La strategia di investimento

Dal punto di vista grafico, la tendenza di breve è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 505,40 sono possibili ulteriori discese.

Iniziare a comprare solo con chiusura giornaliera come indicato e aumentare l’esposizione in chiusura settimanale superiore ai 505,40, altrimenti seguire ulteriori ribassi.